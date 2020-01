Christa Mersch und Werner Westers Dieckmann brachten mit ihren Auftritten den Saal zum Lachen, Tanzmariechen Anika begeisterte mit Solotänzen und die Wurstbrote fehlten natürlich auch nicht: Die Seniorengemeinschaft Nordwalde ist traditionell mit Karneval und Wurstbrotessen im Saal des St.-Augustinus-Altenzentrums in ihr Jahresprogramm gestartet.

Der Nachmittag begann zunächst mit Kaffee und Kuchen. 96 Senioren waren der Einladung des Vorstands gefolgt und wurden von Klaus Allendorf in Reimform begrüßt. Mit Musik und Gesang ging es dann weiter im Programm.

Mersch und Westers Diekmann bringen den Saal zum Toben

Gertrud Brockamp und Klaus Allendorf brachten die Senioren mit ihren Instrumenten zum Singen und Schunkeln. Es folgten Auftritte von Christa Mersch und Werner Westers Dieckmann. Die beiden hatten zunächst am imaginären Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig so ihre Probleme. Beinahe wären sie ohne Tickets gefahren, doch der Schaffner am Bahnhof, Leo Winninghof, konnte das soeben verhindern.

„Aus den Reihen der Senioren brachten Alfons Winninghoff und Willi Voss mit dem einen oder anderen Witz den Saal in Schwung“, schreibt die Seniorengemeinschaft. Mit Rüschenröcken, Strumpfband und Rollator kamen Christa Mersch und Werner Westers Diekmann wieder auf die Bühne zurück. Sie versuchten sich an Tanzübungen und Tanzfiguren. Allein dieser Anblick brachte den Saal zum Toben. Danach begeisterte das Tanzmariechen Anika der KG Reckenfeld die Senioren mit ihren Solotänzen.

Es gab traditionell das Leber- und Wurstbrot aus der Küche des St.-Augustinus-Altenzentrums und den obligatorischen Münsterländer Korn oder Roten, je nach Wunsch. Ein dritter Auftritt der beiden Putzfrauen Waltraud und Mariechen, alias Christa Mersch und Werner Westers Dieckmann, machte zu guter Letzt den Kehraus der Veranstaltung. Die Senioren bedankten sich für den tollen Nachmittag mit Applaus.