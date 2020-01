Die CDU eröffnet im Februar ihre Zukunftsschmiede in der alten Weberei. „Neben eigenen Veranstaltungen und neuen Formaten soll der Raum insbesondere interessierten Vereinen aus Nordwalde einen Platz für Veranstaltungen geben“, teilt Nordwaldes CDU-Vorsitzender Jonas Hülskötter in einer Pressemitteilung mit.

In der ehemaligen „Ernsting‘s family“-Filiale wird ab Mitte Februar die CDU-Zukunftsschmiede zu finden sein. „Denn egal, ob CDU Nordwalde, Schützen-, Heimat-, Sportvereine oder all die anderen unzähligen Vereine, wir alle wollen ein lebens- und liebenswertes Nordwalde“, schreibt Hülskötter weiter.

Raum wird noch renoviert

Hintergrund ist, dass es an Räumlichkeiten fehlt, in denen Vereine flexibel tagen können. Dies sei bei dem Bürgerworkshop zum neuen Bürgerzentrum wieder deutlich geworden. Da das neue Zentrum erst Ende 2022 fertig wird, hat sich die CDU auf die Suche nach einer temporären und guten Lösung gemacht. „Wo wäre so ein Raum besser aufgehoben als im Herzen von Nordwalde, inmitten des Alltags?“, fragt Hülskötter.

Zurzeit wird der Raum renoviert und umgestaltet. „Da es sich um eine temporäre Lösung handelt, setzen wir hier auf Upcycling und eine flexible Einrichtung. So wurde beispielsweise zahlreiches Mobiliar aus alten Paletten hergestellt.“

► Vereine, die die Räumlichkeit für Sitzungen benötigen, können sich per E-Mail an Jonas Hülskötter (jonas.huelskoetter@cdu-nordwalde.de) wenden.