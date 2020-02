Das Prinzenpaar Matthias I. und Birgit I. (Limke) steht mit seinem Elferrat in den Startlöchern: Alle warten darauf, die Karnevalsparty der Feldbauern zu eröffnen. Diese findet am heutigen Samstag (15. Februar) in der Mehrzweckhalle der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule statt.

Um 19.11 Uhr beginnt die rund dreieinhalbstündige Sitzung mit dem Einmarsch des Karnevalskomitees in Begleitung der Kindertanzgruppe „Die Feldkäfer“, kündigen die Feldbauern an. Anschließend folgt der Einmarsch des amtierenden Prinzenpaares samt Elferrat unter der Begleitung des Musikzuges Hubertus. Einlass in die Mehrzweckhalle der KvG-Gesamtschule ist bereits ab 17.30 Uhr.

Prinzenpaar prämiert Kostüme

„So manche Anekdote aus der Feldbauerschaft wird die Karnevalisten auch in diesem Jahr gut unterhalten“, teil Schriftführer Udo Pähler mit. „Namhafte Künstler, die eigens für diesen Abend engagiert wurden, und Darbietungen aus den eigenen Reihen werden sicherlich wieder für eine ausgelassene Stimmung sorgen.“

Im Anschluss an die Sitzung gehen die Feierlichkeiten gegen 22.30 Uhr nahtlos in die große Karnevalsparty über. Das DJ-Gespann der „Danceland Mobildisco“ sorgt für die passende Musik. Gegen Mitternacht erfolgt die traditionelle Kostümprämierung durch das Prinzenpaar und seinen Elferrat. Kreativität lohnt sich, versprechen die Organisatoren.

Für den einen oder anderen Karnevalisten geht es dann am Sonntag (16. Februar) ab 9.30 Uhr zum gemeinsamen Frühstück wieder in die KvG-Halle. Dazu sind alle Mitglieder, Angehörige und Freunde des Vereins willkommen, teilen die Feldbauern mit.

Karnevalistisches Frühstück zum Abschluss

Im Anschluss an das Frühstücksbuffet sorgt der eine oder andere Überraschungsgast mit seiner Darbietung für kurzweilige Unterhaltung. Anschließend klingt das große Karnevalsfest der Feldbauern mit einem gemütlichen Zusammensein aus.