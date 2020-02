So riecht der Sonntag – nach Rindergulasch, Kartoffelpüree und Rotkohl mit Äpfeln. Swen Gerlach hat die Töpfe direkt vom Herd in die Transportbox gepackt. Auf dem kurzen Weg zum Nordwalder Pfarrhaus ist Gott sei Dank alles warm geblieben. Schnell die Teller auf den Tisch, dann nehmen alle Platz. Der Gärtnermeister isst nicht alleine. Drei weitere Gäste haben sich eingefunden – alle ebenfalls bepackt.

Niemand wusste vom anderen. Man kennt sich bis jetzt nur vom Sehen. „Wir wollen Gemeinschaft erfahren“, sagt Petra Kintrup , als Mitglied des Pfarreirates von St. Dionysius auch Mitorganisatorin. Und zu einer Gemeinschaftserfahrung bietet das „Quadratessen“ eine genüssliche Gelegenheit, schreibt die Bischöfliche Pressestelle im Pressetext.

Vorher wird festgelegt, wer was mitbringt

Die Regeln sind ganz einfach. Zum nächsten „Quadratessen“ am 1. März (Sonntag) im „Haus Chiara“ darf jeder der ersten Vier einen weiteren Gast dazu bitten. Vorher wird – wie jedes Mal – mit der Einladung genau festgelegt, wer was mitbringt: Hauptgang, Dessert, Geschirr, Getränke. Gegessen wird immer zu viert am Tisch. Bei jedem Treffen verdoppelt sich die Anzahl der Teilnehmer – 4, 8, 16, 32 . . . Beim Abschlussessen am 4. September im Forum der KvG-Gesamtschule werden es dann 256 Personen an 64 Tischen sein.

„Beim ,Quadratessen‘ lassen sich viele Menschen in angenehmer Atmosphäre kennenlernen“, lobt Kintrup die Idee, die sie aus einer an-deren Gemeinde übernommen hat. Sie und ihre drei Mitstreiterinnen Anne Wolters, Birgit Hillebrandt und Petra Dress sind trotz logistischer Meisterleistung gespannt auf überraschende Begegnungen, leckeres Essen und nette Gespräche.

Die Vier haben zwei Stunden Zeit

Das Organisationsquartett hat die ersten vier Gäste gezielt ausgesucht: „Wir wollten alle Altersgruppen einbeziehen“, erklärt Kintrup. Zudem war ihnen die Ökumene wichtig. Swen Gerlach vertritt die evangelische Kirchengemeinde. Was am Tisch überhaupt kein Thema ist. Wer möchte was trinken? Manfred Hellenkamp, mit 60 Jahren der älteste an diesem Abend, hat Bier, Wein und alkoholfreie Getränke besorgt.

Während alle das köstliche Gulasch loben, verrät Gerlach, dass er oft und gerne am Herd steht. Studentin Kerstin Dirting genießt mit ihren 20 Jahren, wenn die Mutter mittags für die Familie kocht. Von ihr hat sie auch das Rezept für die Nachspeise: eine fruchtige Creme mit Joghurt und Mascarpone. Bernhild Rabing hatte in der ersten Runde Glück und musste „nur“ Besteck und Teller mitbringen. Als geübte Gastgeberin hat die 41-Jährige zusätzlich an Servietten und eine Kerze gedacht.

Zwei Stunden haben die Vier Zeit, sich kennenzulernen, zu plaudern und zu essen. Dann wird zusammengeräumt. „Der Abend soll nicht ausufern“, betont Petra Kintrup und fügt mit einem Schmunzeln an: „Es geht auch nicht um ein perfektes Dinner.“ Der Pfarreirat möchte mit dem „Quadratessen“ umsetzen, was im lokalen Pastoralplan festgelegt ist: „Die Gemeinschaft in der Pfarrei und im Ort soll mit dieser Aktion gefördert werden.“