„Ein guter Tag für Nordwalde“

Die Lieblingsserie bei Netflix zu streamen oder einen Film für die nächste Bahnfahrt herunterzuladen, ist für die Nordwalder in den Bauerschaften bislang nur mit ruckelnden Bildern und viel Wartezeit möglich. Das soll in zwei Jahren anders sein. Dann soll der Glasfaser-Ausbau im Außenbereich abgeschlossen sein und damit langsames Internet für die meisten Bewohner der Vergangenheit angehören.

Mit den ersten Arbeiten zum Breitbandausbau wurde schon begonnen, am Freitagvormittag kamen Kreisdirektor Dr. Martin Sommer , Bürgermeisterin Sonja Schemmann , Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter zum offiziellen ersten Spatenstich am sogenannten Point of Presence (PoP) neben der Kläranlage zusammen. Auch Vertreter der Deutschen Glasfaser, die das Projekt ausführt, und der Firma Grethen aus Legden, die für die Tiefbauarbeiten beauftragt wurde, waren anwesend.

442 Haushalte gelten als unterversorgt

„Ich glaube, das ist für Nordwalde ein guter Tag“, sagte Kreisdirektor Dr. Martin Sommer. Das sah auch Bürgermeisterin Sonja Schemmann so: „Das ist ein Projekt, das in Nordwalde eine sehr große Bedeutung hat.“ Die Bewohner im Außenbereich würden schon auf den Glasfaser-Anschluss warten. 442 Haushalte gelten dort bislang als unterversorgt, weil ihnen weniger als 30 Mbit/s zur Verfügung stehen. Etwa 80 Prozent von ihnen haben sich für einen Glasfaser-Anschluss entschieden. Das sei wirklich viel, sagte Schemmann: „Wir sind sehr gut dabei mit der Anschlussquote.“

Es werden 109 Kilometer Kabel verlegt Foto: Vera Szybalski

In etwa zwei Jahren haben dann die meisten Nordwalder einen schnellen Internetanschluss. „In Nordwalde gibt es eine Versorgung von 94 Prozent, wenn das Projekt abgeschlossen ist“, sagte Sommer. Das Ziel des Kreises Steinfurt ist es, bis 2025 Glasfaser bis in jedes Gebäude zu ermöglichen. Das sei ein „ambitioniertes Ziel“, erklärte Sommer, der davon ausgeht, dass die Quote in fünf Jahren bei mehr als 90 Prozent liegt.

In Nordwalde sollen die meisten Bewohner schon 2022 einen Anschluss von Minimum 300 Mbit/s haben. Kosten kommen auf die 366 Haushalte nicht zu. Der Ausbau wird komplett vom Land Nordrhein-Westfalen und vom Bund gefördert, weil sich die Gemeinde noch in der Haushaltssicherung befindet. Je zur Hälfte übernehmen Land und Bund die Kosten in Höhe von 4,2 Millionen Euro.

Anschluss kann noch beantragt werden

109 Kilometer Kabel sollen verlegt werden. Derzeit wird der PoP als Hauptverteilerstation an die Hauptleitung angeschlossen. Dazu wird von der Feldbauerschaft eine Zuleitung ins Suttorf verlegt. Danach werden die einzelnen Haushalte angebunden.

Noch können die restlichen Haushalte in den Bauerschaften mit einem Anschluss von weniger als 30 Mbit/s den Glasfaser-Anschluss beantragen. Den Hausanschluss zum Nulltarif gibt es aber nur in der Ausbauphase. Wer seinen Antrag nicht bis zum Ende der Tiefbauarbeiten eingereicht hat, muss den Anschluss selbst zahlen.

Die Deutsche Glasfaser hat an der Emsdettener Straße 52 ein Baubüro eingerichtet. Alle Fragen rund um den Glasfaserausbau – vom Antrag, dem Bau-Zeitplan bis zur Verkabelung ins Haus – können montags von 12 bis 14.30 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr geklärt werden.