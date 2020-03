„Ich finde es gut, wie sich die Mitglieder des Freundeskreises Ghana persönlich engagieren“, begründet Thomas Güthe , Geschäftsführer der Firma BNP Brinkmann aus Bevergern, die Entscheidung gerade diese Gruppe zu unterstützen.

Man hätte natürlich auch eine der zahlreichen großen Spendenorganisationen bedenken können, glaube aber, dass die Hilfe so effektiver und direkter ankomme, so Güthe. Immerhin 1000 Euro konnte das Unternehmendem Freundeskreis Ghana bei einer feierlichen Übergabe überreichen. Geld, das bei einer traditionellen Verlosung auf der Weihnachtsfeier unter der Belegschaft zusammengekommen war. Daher nahmen auch zwei Mitarbeiter der Firma stellvertretend für die Belegschaft an der Spendenübergabe teil, heißt es in einer Pressemitteilung des Freundeskreises.

Aufgerundet

„Das Unternehmen hat den Betrag dann noch aufgerundet“, erklärt Andreas Pohlmeyer , ebenfalls BNP-Geschäftsführer, die glatte Summe. Geld, das einer sehr sinnvollen Verwendung zukommen wird, ist sich Annegret Schulte-Sutrum vom Freundkreis Ghana sicher. Die Gruppe „Freundeskreis Ghana“ unterhält als Teil der Pfarrgemeinde St. Dionysius Nordwalde seit mehr als 25 Jahren eine Partnerschaft mit der Pfarrgemeinde St. Annes in Damongo.

Lehrwerkstatt

Die kleine Stadt liegt im Norden des westafrikanischen Landes Ghanas. Auch hier ist Bildung eines der wichtigsten Themen. Deshalb möchte der Freundeskreis mit dem Geld die Errichtung einer Lehrwerkstatt unterstützen, in der ein örtlicher Handwerker Nachwuchs ausbilden wird. „Da das in Deutschland so erfolgreiche System einer beruflichen Ausbildung dort nicht existiert, ist die Nachfrage entsprechend groß“, erklärt Schulte-Sutrum. Und gerade auch deshalb habe man dieses Projekt auf Anhieb so gut gefunden, pflichtet Pohlmeyer bei. „Schließlich ist auch das Bevergerner Unternehmen seit vielen Jahren ein erfolgreicher Ausbildungsbetrieb“, so der Geschäftsführer. Der Betrieb biete jedes Jahr zahlreichen jungen Menschen den beruflichen Einstieg in mehreren technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen an. 15 Auszubildende seien derzeit im Unternehmen tätig, erklärt er sichtbar stolz. Zum Abschluss berichten die anwesenden Mitglieder des Freundeskreises, sich auch vor Ort um die Verwendung des Geldes kümmern zu wollen. Denn Ende Mai wird eine Gruppe des „Freundeskreises Ghana“ nach Ghana aufbrechen und die Freunde dort besuchen.