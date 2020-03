Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 555 unweit der Kreuzung „Nordwalder Kreuz“ haben zwei Menschen am Freitagabend Verletzungen erlitten. Der etwa 30 Jahre alte Fahrer eines Kleinwagens hatte eigenen Angaben zufolge versucht, einem Hasen oder Kaninchen auszuweichen.

Um 19.44 Uhr waren am Freitag der Rettungsdienst mit dem Notarzt und die Polizei zu dem Verkehrsunfall alarmiert worden. Wie die Polizei vor Ort erläuterte, habe der Fahrer des im Kreis Coesfeld zugelassenen Opel Corsa B nach eigenen Angaben versucht, einem Hasen oder Kaninchen auszuweichen, als er die L 555 in Begleitung einer jungen Frau in Richtung Anschlussstelle B 54 befuhr. Seinen Angaben zufolge hatte er so stark für das kleine Tier gebremst, dass die Bremsen des Kleinwagens blockiert hätten und es deshalb schließlich zu einem Überschlag im Straßengraben gekommen sei.

Bei dem Ausweichmanöver abseits der Fahrbahn erlitten die beiden Insassen Verletzungen, die in einem Krankenhaus weiter behandelt werden mussten. Die Polizei ließ den Kleinwagen sicherstellen, weil sie nun klären will, ob die Angaben über das Blockieren der Bremsen wahrheitsgemäß sind oder ob noch andere Ursachen für den Unfall infrage kommen.

Der entstandene Sachschaden liegt voraussichtlich im dreistelligen Eurobereich, weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.