Seit vielen Jahren machen sich jeden Karfreitag Gläubige aus Nordwalde auf den etwa 20 Kilometer langen Weg nach Eggerode, um dort zusammen ab acht Uhr den Kreuzweg zu beten. „Wir fanden es echt schade, dass das in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht möglich ist“, meinten dazu Sarah Subelack, Leonie Kellermann und Pia Goldschmidt. Also haben sie sich Gedanken gemacht, wie man vielleicht virtuell die Tradition weiter leben lassen könnte.

Schließlich sind Sarah Subelack und Leonie Kellermann mit gezückten Smartphones den Kreuzweg in Eggerode gegangen, als wären sie Karfreitag unterwegs. Subelack spricht an der ersten Station die einleitenden Worte und lädt die Kreuzträger ein, ihnen virtuell zu folgen. An allen 14 Stationen erzählen Subelack, Kellermann und im Video auch Pia Goldschmidt die Geschichte des Kreuzwegs Jesu. Dazu haben sie Impulse aus dem ökumenischen Jugendkreuzweg ausgesucht, mit denen sie den Gang von Station zu Station begleiten.

„Eigentlich sind wir immer eine gut gemischte Gruppe von etwa 40 Personen, die an Karfreitag in Eggerode den Kreuzweg gehen“, schildert Subelack. Gebete und Gesang begleiten die Pilger. Dafür haben auch in diesem Jahr Petra Feld, Andreas Wermelt, Yasmin Ahlert und Christof Wermelt musikalisch gesorgt. Die Noten und Texte sind im Film ebenfalls zu sehen. Zusammengeschnitten hat das Video Lukas Kellermann. Eine knappe Stunde können die Gläubigen der Tradition folgen und wissen, dass mit ihnen bestimmt noch weitere Menschen die virtuelle Möglichkeit nutzen werden.

Den gemeinsamen heißen Kaffee oder Kakao nach dem Kreuzweg müssen die Teilnehmer allerdings zu Hause genießen. Subelack und Kellermann drücken allerdings am Ende des Videos ihre Hoffnung aus, dass im nächsten Jahr alles wieder normal läuft.