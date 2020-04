Zunächst war das Kompostwerk am Wertstoffhof wegen der Corona-Ansteckungsgefahr vorübergehend komplett geschlossen. Dann wurde es zuletzt wieder für die Entsorgung von privatem Grünschnitt geöffnet, nachdem einige Vorkehrungen zum Schutz der Mitarbeiter getroffen worden waren. Andere Abfälle, wie Sperrmüll, sollten die Bürger eigentlich nicht abgeben können. Doch das ändert sich in dieser Woche.

Das Unternehmen Reterra öffnet den Wertstoffhof eingeschränkt wieder, damit können auch Sperrmüll etc. abgeliefert werden. Ab dem heutigen Dienstag (14. April) hat der Wertstoffhof dienstags bis freitags jeweils von 12 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Der Wertstoffhof befindet sich am Westenfeld 107a in 48341 Altenberge. Um den nötigen Sicherheitsabstand für die Anlieferer und das Personal zu gewährleisten, wird am Wertstoffhof nur einer begrenzten Anzahl an Anlieferern der Zutritt gestattet.

Aus Sicht der Gemeinde Nordwalde ist es eine gute Nachricht, dass der Wertstoffhof wieder öffnet. Denn die Gemeinde erreichten zuletzt einige Meldungen, dass Müll immer wieder illegal in Nordwalde abgeladen wurde. Dieser Abfall musste dann durch Mitarbeiter des Bauhofes entsorgt werden, teilt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung mit.