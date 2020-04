Der Bagger rollt an

Nordwalde -

Die Grundräumung der Gräfte des Bispinghofs in Nordwalde ist erforderlich, da sich im Gewässerbett eine mächtige Schlammschicht abgelagert hat, die den Gewässerabfluss hemmt und damit die Gefahr von Hochwassern verstärkt. Darauf weist Verbandsrechner Claus Ufermann in einer Pressemitteilung hin. Wie er in dem Schreiben betont, dient die Maßnahme zum einen der Sicherstellung des Abflusses und zum anderen der Verbesserung der Lebensbedingungen im Gewässer. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Wochen dauern.