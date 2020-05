Lange hat die Durststrecke gedauert. Nun lassen die ersten Lockerungen zur Coronapandemie, in der alle sportlichen und vereinsinterne Aktivitäten eingestellt werden mussten, die erste Sportart wieder zu. Die jüngste Abteilung der BSG Nordwalde „Boule“ startet mit den ersten Spielen – natürlich unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben. Am Samstag (23. Mai) beginnt die Abteilung nach der Pandemiepause wieder das Boulespiel unter freiem Himmel.

Da der Abriss des alten Rathauses weiter verschoben wird, suchten die Aktiven nach einer Möglichkeit in der Gemeinde, wo das Boulespiel möglich ist. Fündig wurden sie am neuen Sportplatz an der Denkerstiege, wo zwar kein eigens hierfür erstellte Fläche vorhanden ist, jedoch eignen sich die Parkstreifen hervorragend als Spielfläche. Schnell war klar: „Hier machen wir das.“ Natürlich wird auch hier das Angebot wöchentlich weiter im Programm der BSG bleiben. Gespielt wird in den hintersten Parkbuchten, damit in den vorderen ausreichend Parkplätze frei bleiben für die Fahrzeuge.

Ab 15 Uhr starten die ersten Paarungen, die wie üblich bis 13 Punkte gespielt werden. Damit der erforderliche Mindestabstand gewahrt werden kann, werden nur Einzel gespielt. Mitmachen kann jeder, der Spaß hat am Boulespiel hat, egal, ob jung oder alt, mit oder ohne Handycap.

Der Abteilungsleiter Gerd da Silva freut sich, wenn die Abteilung weiter wächst. Eine Desinfektionsstation ist vor Ort, des Weiteren müssen zwingend eigene Spielkugeln mitgebracht werden, und ein Mundschutz ist zu tragen – es sei denn es kann eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden.