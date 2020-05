Männer spannen die Bögen

Mit Joachim Bergel , Trainer im Meditativen Bogenschießen und Leiter des Referates Männerseelsorge im Bischöflichem Generalvikariat in Münster, fand die Aktion unter idealen Wetterbedingungen auf dem Hof Allendorf statt. Karl-Heinz Stegemann wollte aus dem Alltagsgeschäft einfach nur ausbrechen, und Peter Ruwe war in der Reflexion davon begeistert, dass es beim Bogenschießen tatsächlich um mehr gehen kann als nur die Mitte einer Scheibe zu treffen.

Bogenschießen, erklärte Bergel, sei ein guter Weg, um von der Aktion in die Meditation zu kommen. Dabei würden besonders der ritualisierte Ablauf und die notwendige Konzentration helfen. Vor diesem Hintergrund werde auch das Motto verständlich, denn es komme in erster Linie auf den Schützen an, sich auf seine Bereitschaft einzulassen und aus innerer Ruhe heraus eine ­sichere Hand zu entwickeln. Wer den Weg des Bogens einmal verstanden habe, der könne ihn auf alle Lebensbereiche übertragen, betonte Bergel abschließend.