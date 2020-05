Großbrand in Westerode

Nordwalde -

Großes Glück im Unglück, aber auch ein großer Schaden: Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Westerode hat es am Freitag gebrannt. Ersteintreffende Kräfte konnten den Bewohner und dessen Hund noch rechtzeitig retten, doch das Wohnhaus samt Stallkomplex stand binnen weniger Minuten in Vollbrand.