Ein Hauch von Schützenfest wehte am vergangenen Wochenende durch Nordwalde. Eine kleine Vorstandsabordnung der Schützengesellschaft Scheddebrock hatte sich am Pfingstsonntag zur Kranzniederlegung am Ehrenmal eingefunden.

Traditionsgemäß wurde der Kranz von den amtierenden Königen Jörg Bölscher und Alfred Meyer niedergelegt. Im Anschluss wurde gemeinsam an der Pfingstmesse in der St. Dionysius Pfarrkirche teilgenommen, teilen die Schützen im Pressetext mit.

Zahlreiche Jubilare

Auch wenn in diesem Jahr das traditionelle Schützenfest nicht gefeiert werden konnte, so hat der Verein zahlreiche Jubilare in seinen Reihen: Vor 25 Jahren regierten bei den Junggesellen Norbert und Gabi Hülsmann (geb. Drees) und bei den Verheirateten Berthold Stöppler (verstorben) mit seiner Frau Jutta. Vor 40 Jahren stand Norbert Wolters mit seiner jetzigen Frau Sigrid (geb. Burchert) bei den Junggesellen an der Spitze des Vereins.

Vor 50 Jahren freute sich der Schützenverein mit Helmut Hillenkötter (verstorben) und Maria Bölscher (heute Hillenkötter). Das 65-jährige Jubelfest stand bei Karl Ausmann (verstorben) und Gertrud Künne (heute Melchers) an.

Die Scheddebröcker Schützen blicken hoffnungsvoll auf Pfingsten 2021: Im kommenden Jahr wollen sie wieder ein gewohntes Schützenfest feiern.