Vom GymBo nach Süddeutschland

Theres Essmann , gebürtige Nordwalderin, die es nach der Schule in den Süden Deutschlands verschlagen hat, hat in Tübingen Literaturwissenschaften und Philosophie studiert und jetzt ein Buch geschrieben, das im Verlag Klöpfer, Narr veröffentlicht wurde. Sie schreibt Lyrik und Prosa und erhielt 2018 für ihren Erzählzyklus ein Stipendium des Förderkreises deutscher Schriftstellen in Baden-Württemberg.

Wo treffe ich Sie gerade an, womit sind Sie zurzeit beschäftigt?

Theres Essmann: Im Home-Office in Stuttgart. In Corona-Zeiten arbeiten alle unsere 450 Kollegen von zu Hause aus. Die Firmenzen­trale in Köln am Barbarossaplatz ist gespenstisch leer. Insofern bin ich gerade oft in Videokonferenzen mit den Kollegen anzutreffen. Oder Sie finden mich am Schreibtisch, wo ich an meinem neuen Schreibprojekt, an meinem neuen Buch arbeite. Auf Lesungen bin ich gerade leider weniger zu finden, die sind Corona-bedingt alle abgesagt worden. Erfreulich ist, dass manche Literaturveranstalter uns Autoren auf ihren Online-Plattformen Gelegenheit bieten, zu lesen. Da habe ich in den letzten Wochen auch schöne Erfahrungen gemacht. Aber das ist natürlich kein Ersatz für die Lesungen vor Ort, während derer ich als Autorin live und in Farbe in den Gesichtern der Zuhörer lesen kann, ob und wie mein Text sie bewegt.

Haben Sie über das Bücher schreiben hinaus noch einen weiteren Broterwerb?

Essmann: Ich arbeite als Geschäftsführerin in einer Agentur, die globalen Unternehmen dabei hilft, den Überblick zu behalten über das, was in den (sozialen) Medien weltweit berichtet und diskutiert wird, Relevantes rechtzeitig mitzubekommen und im Hinblick auf das eigene Geschäft besser zu verstehen. Die Zentrale ist in Köln, dort arbeiten 450 Mitarbeiter, aber wir haben Standorte auf der ganzen Welt zum Beispiel in London, Washington und Shanghai. Vor einem Jahr habe ich meine Arbeit dort reduziert, habe aufgehört mit der Wochen­endpendlerei zwischen Stuttgart und Köln, um mehr Zeit für das Schreiben zu haben.

Sie kommen gebürtig aus Nordwalde. Der Name Essmann steht hier für einen Bäckereibetrieb, der mittlerweile mehrere Filialen im Kreis Steinfurt hat. Bestehen verwandtschaftliche Verhältnisse? Haben Sie womöglich auch schon in der Backstube geholfen?

Essmann: Der aktuelle Geschäftsführer Matthias Essmann ist mein Cousin väterlicherseits. Aufgewachsen bin ich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Backstube Essmann am Nordwalder Kirchplatz. Und ja, ich habe als Kind in der Backstube geholfen. Meine Lieblingsaufgabe war das Einspritzen der Marmelade in die Berliner.

Nordwalde ist ein Dorf, aber ich vermute, Sie sind hier die ersten Jahre zu Schule gegangen. Haben Sie noch Erinnerungen an Ihre Heimat? Stichwort: Schützenfeste!

Essmann: Ja klar, ich habe bis zum Abitur in Nordwalde gewohnt, ich bin auf die Nordwalder Grundschule und dann auf das Städtische Gymnasium Borghorst gegangen. An die öffentliche Pfarrbücherei erinnere ich mich noch gut. Jeden Sonntag habe ich mich dort mit einem Stapel neuer Bücher eingedeckt und den der letzten Woche zurückgebracht. Ausgelesen. Es gab dort immer einen kleinen Kampf mit der Bücherei-Angestellten, weil ich irgendwann eine Vorliebe für Erwachsenen-Krimis entwickelt habe, und sie das gar nicht gut fand. Und dann erinnere ich mich an die Kirmes im Herbst, an die Vorfreude. Mein erster Kauf war immer die Zuckerstange. Das war gut investiertes Geld, weil sie über die Kirmestage hielt und weniger flüchtig war als die Fahrten im Kettenkarussell und in der Raupe. Auf dem großen Parkplatz direkt vor unserem Haus standen immer die Wohnwagen der Schausteller, das war eine fremde und spannende Welt. Und ich verbinde Nordwalde mit viel Sporttradition. Neben dem Vereinsangebot gab es schöne Rituale: Volkswandern, das Sportabzeichen, den Hubertusritt.

Sie leben mittlerweile in Süddeutschland und haben in Tübingen studiert. Wie kam es dazu?

Essmann: Das war wohl ganz normale Nestflucht. Ich habe nach dem Abitur ein praktisches Jahr auf einer biologischen Landwirtschaft auf der Schwäbischen Alb gemacht. An einem meiner wenigen freien Tage habe ich Tübingen besucht. Irgendwann stand ich vor der Burse, das ist die Philosophische Fakultät, sie befindet sich in einem wunderschönen Gebäude der Altstadt direkt am Neckar und in Nachbarschaft zum Hölderlin-Turm. Und da fiel die Entscheidung: Hier will ich studieren. In Süddeutschland geblieben bin ich dann, weil dort irgendwann mein Lebenskreis war. Meine Freunde, mein Partner, meine erste berufliche Station. Es ist ja selten so, dass man sich vor die Deutschlandkarte setzt und irgendwohin sein Fähnchen steckt: Genau hier will ich leben. Lebensprozesse und -vollzüge sind meiner Erfahrung nach fließend und ein Miteinander von Glück, Fügung und Planung. Mit den Schwaben fühle ich mich übrigens ganz wohl. Es gibt ja die Meinung, dass sie genauso dickschädelig sind wie die Münsterländer. Vielleicht passe ich darum ganz gut hierher. Die Kölner, die ich durch meinen Job kennen- und mögen gelernt habe, sind wiederum ein ganz anderer Schlag.

Können Sie in drei Sätzen erzählen, worin es in Ihrem Buch, „Federico Temperini“, geht?

Essmann: Also zunächst einmal spielt die Geschichte in Köln. Da ist der Kölner Taxifahrer Jürgen Krause. Er wird eines Tages von Federico Temperini, einem mysteriösen alten Herrn, als Chauffeur angeheuert. Die Geschichte entfaltet dann nach und nach das Leben dieser beiden grundverschiedenen Männer. Sie erzählt von gescheiterten Lebensentwürfen, von der Kraft des Neubeginns sowie von einer ungewöhnlichen Freundschaft. Und: Der alte Herr hat eine Obsession für den Teufelsgeiger Paganini. Insofern geht es im Buch auch viel um die Leidenschaft zur Musik.

Wer Bücher schreibt, hält in der Regel auch Lesungen? Besteht die Chance, dass man Sie in Nordwalde persönlich antreffen kann?

Essmann: Ja, sobald die Zeiten wieder bessere sind. Ich habe selber schon Ideen, wo und in welchem Rahmen. Ich bin aber offen für Vorschläge und Anfragen. Es wird etwas Besonderes sein, in der Heimat zu lesen.