Nordwalde -

Von Vera Szybalski

Als Sebastian Richter im vergangenen Jahr zusagte, neuer Leiter der Evangelischen Jugendbildungsstätte in Nordwalde zu werden, war an eine Corona-Pandemie noch nicht zu denken. Mitten in der Krise hat der 34-Jährige nun seinen neuen Job angetreten. Er will daran mitwirken, die Jubi in ruhige Fahrwasser zu lenken.