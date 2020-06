Die Raupen des Eichenprozessionsspinners nehmen schon seit Anfang Mai wieder zahlreiche Bäume im Gemeindegebiet in Beschlag. Witterungsabhängig sind die Raupen des Schmetterlings bis in den Juli hinein hauptsächlich an Eichen zu finden, schreibt die Gemeinde im Pressetext.

Für Unbehagen sorgen die Brennhaare der Raupen, die ein Nesselgift enthalten. Ein Kontakt mit den fast unsichtbaren Härchen löst bei Menschen und Tieren Hautausschläge sowie Brennen und Juckreiz aus. Seltener kommt es auch zu schwereren Reaktionen wie Atemwegsreizungen, Bindehautentzündungen oder Fieber.

Ein beauftragtes Spezialunternehmen wird die Raupen und Nester auf öffentlichen Flächen wie in den vergangenen Jahren frühzeitig aufspüren und absaugen, teilt die Gemeinde weiter mit. Zudem werden Lebendfallen erprobt. In allen sensiblen öffentlichen Bereichen wie Kindergärten, Schulen, Haltestellen und Sportanlagen werden regelmäßige Sichtkontrollen vorgenommen, um direkt geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung einleiten zu können. An befallenen öffentlichen Plätzen und Wegen sind außerdem Warnhinweise angebracht. Bei Bedarf werden befallene Bereiche wie öffentliche Sportanlagen, Spielbereiche oder öffentliche Plätze gesperrt.

Um den Bürgern einige Informationen zum Umgang mit dem Eichenprozessionsspinner an die Hand zu geben, hat der Kreis auf der Homepage weitere Informationen bereitgestellt (https://go.nordwalde.de/EPS).