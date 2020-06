Die Stimmung von Johannes Neumayer , Rektor der Wichernschule in Nordwalde, könnte besser sein. Und das aus mehreren Gründen: Am vergangenen Samstag erhielt er einen Anruf auf seinem Handy, der ihm einen Strich durch seine Wochenendpläne machte. Denn: Zwei Schüler (zweite und vierte Klasse) der Grundschule sind mit dem Corona-Virus infiziert. Das hat zur Folge, dass sich seit dem gestrigen Montag insgesamt zwölf Kinder für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Ebenfalls nicht zur Schule gehen seit gestern zwei Lehrer, die in direktem Kontakt mit den Covid-19-Erkrankten standen. „Das Untersuchungsergebnis liegt noch nicht vor“, sagte Johannes Neumayer auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Kolleginnen befinden sich zurzeit in Quarantäne.“

14 Tage Quarantäne

Zusammen mit der Schulsekretärin musste Neumayer am Samstag einen Sitzplan an das Gesundheitsamt des Kreises Steinfurt schicken, damit die Kinder, die im Umfeld der beiden infizierten Schüler saßen, ermittelt und anschließend die Eltern informiert werden konnten.

202 Grundschüler

„Auch für diese Situation sind wir gewappnet“, blickte Johannes Neumayer auf die seit Montag neue Lage in der Wichernschule. Nun übernehmen andere Lehrer aus dem 15-köpfigen Kollegium den Unterricht in den betroffenen Klassen. „Jetzt hoffen wir, dass alles glimpflich verläuft“, sagt Neumayer weiter.

Dass seit Montag wieder alle 202 Mädchen und Jungen zur Wichernschule gehen müssen, dafür hat Johannes Neumayer wenig Verständnis: „Wir fühlen uns wie ein Versuchskaninchen.“ Er wünscht sich, dass die Schüler die Schutzmaske auch während des Unterrichts tragen sollten. Während der Pausenzeiten muss dies ohnehin der Fall sein. Lediglich Schüler, die Vorerkrankungen haben und risikogefährdet sind, können unter Vorlage eines Attestes zu Hause bleiben.

Attest

Bis zum vergangenen Mittwoch habe das rollierende System in der Wichern-schule „gut funktioniert“. Beide nun infizierten Kinder seien noch am Mittwoch zur Schule gegangen. Neumayer weiter: „Der Fall in Nordwalde zeigt, auch Kinder bekommen Corona.“