Gute Nachrichten für die Schüler, Eltern und Lehrer der Wichernschule: Die Corona-Testergebnisse sind da. „Alle negativ“, sagt Ordnungsamtsleiterin Dagmar Hilgenbrink . Nachdem sich zunächst zwei Grundschüler mit dem Coronavirus infiziert hatten, hatte ein weiteres Kind einige Tage später ebenfalls ein positives Ergebnis. Bei allen anderen Kontaktpersonen, 22 Schüler und vier Lehrer, konnte das Virus nicht nachgewiesen werden, teilt der Kreis Steinfurt in einer Pressemitteilung mit.

Infizierten Kindern geht es gut

Damit bleibt es bei sechs Nordwaldern, die derzeit mit dem Coronavirus infiziert sind. Darunter sind vier Kinder und zwei Erwachsene. „Den Kindern geht es soweit gut“, sagt Hilgenbrink. Über den genauen Gesundheitszustand der beiden Erwachsenen kann die Ordnungsamtsleiterin nichts sagen. Nur so viel: Sie mussten bislang nicht zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Kontaktpersonen aus der Kategorie I, die engen Kontakt zu den infizierten Nordwaldern hatten, werden noch ein zweites Mal getestet.

Tilman Fuchs, Gesundheits- und Schuldezernent des Kreises Steinfurt, macht deutlich, dass punktuelle Corona-Ausbrüche in den nächsten Monaten vermutlich zum Schulalltag gehören – vor allem wenn nach den Ferien möglicherweise alle Schulen und Kitas wieder in den Regelbetrieb gehen werden. „Es geht darum, das Infektionsgeschehen weiter zu kontrollieren und gleichzeitig Bildungsangebote aufrecht zu erhalten“, wird Fuchs in der Pressemitteilung des Kreises zitiert.