Ein echter Ausnahmejahrgang

Es war ein wenig beklemmend: Ganze elf Bankreihen waren in der Dionysius-Kirche besetzt. Mit weitem Abstand zueinander saßen dort am Donnerstagvormittag die Schüler der Klasse 10.2 der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule mit ihren Eltern und feierten ihren Schulabschluss. „Wir sind ja froh, dass die Kirche ein gültiges Hygienekonzept hat, sonst wäre die Abschlussfeier ausgefallen“, war KvG-Schulleiterin Karla Müsch-Nittel dankbar für diese Möglichkeit des Abschlusses.

Zuvor hatte die 10.1 ihre Zeugnisse in Empfang genommen, am Freitag schlossen sich die 10.3 und die 10.4 an. Insgesamt beendeten 119 Schüler die zehnte Klasse. Drei Mal wurde der Hauptschulabschluss nach Klasse neun, 31 Mal nach Klasse zehn und 30 Mal die Mittlere Reife erworben. 45 Schülerinnen und Schüler beendeten die Sekundarstufe I mit der Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe.

Mut für die Zukunft

„Das war ein sehr aktiver Jahrgang, der sich toll eingebracht hat“, würdigten Müsch-Nittel und Josef Ferling das Engagement der „ausscheidenden“ Zehntklässler. Dass die traditionellen Feierlichkeiten aufgrund der Hygieneschutzmaßnahmen ausfallen mussten, bedauerte Ferling, der an der KvG-Gesamtschule als Abteilungsleiter für die Klassen acht bis zehn verantwortlich ist. „Aber wir planen, das im nächsten Jahr im privaten Rahmen nachzuholen“, kündigte der Pädagoge an.

Schulentlassung des zehnten Jahrgangs an der KvG-Gesamtschule 1/22 Eindrücke von den Entlassfeiern der Zehntklässler der KvG-Gesamtschule Foto: Marc Brenzel

Eindrücke von den Entlassfeiern der Zehntklässler der KvG-Gesamtschule: Die Klassenlehrer der 10.4, Karola Eckert und Dietmar Haman. Foto: Marc Brernzel

Eindrücke von den Entlassfeiern der Zehntklässler der KvG-Gesamtschule: Schulleiterin Karla Müsch-Nittel überreicht Zeugnisse. Foto: Günter Saborowski

Eindrücke von den Entlassfeiern der Zehntklässler der KvG-Gesamtschule: Diakon Konrad Kathmann. Foto: Marc Brenzel

Eindrücke von den Entlassfeiern der Zehntklässler der KvG-Gesamtschule: Schulleiterin Karla Müsch-Nittel. Foto: Marc Brenzel

Eindrücke von den Entlassfeiern der Zehntklässler der KvG-Gesamtschule: Nathalie Schäpers (Klassensprecherin der 10.4). Foto: Marc Brenzel

Eindrücke von den Entlassfeiern der Zehntklässler der KvG-Gesamtschule: Karola Eckert (Klassenlehrerin der 10.4). Foto: Marc Brernzel

Eindrücke von den Entlassfeiern der Zehntklässler der KvG-Gesamtschule: Schülerin Özlem Allo. Foto: Marc Brenzel

Eindrücke von den Entlassfeiern der Zehntklässler der KvG-Gesamtschule: Klassenlehrerin Karola Eckert. Foto: Marc Brenzel

In ihrer Rede hob die Schulleiterin hervor, dass dieser Jahrgang der erste sei, der, wenn auch nicht im üblichen Rahmen, in Corona-Zeiten seinen Schulabschluss feiere. „Daran werdet ihr euch immer erinnern“, sagte Müsch-Nittel, die den Schülern „Mut für die Zukunft“ und „menschliche Nähe trotz Distanz“ wünschte.

Die beiden Klassenlehrer der 10.2, Astrid Zippel-Grobe und Bernd Groß-Bölting, unterstrichen in ihren Schlussworten, dass ihre Klasse „eine bunte“ gewesen sei, die auf der „Skala bis zehn“ alles ausgeschöpft habe. Von „beflissen“ bis „chaotisch“ sei alles dabei gewesen. Uwe Klemann als Elternvertreter wünschte den Schülern Mut und Zuversicht für die Zukunft – trotz einer drohenden Wirtschaftskrise.

Für einiges an Erheiterung sorgten die beiden Klassensprecher Julia Grabbe und Salah Hussein, die in ihren Beiträgen Begebenheiten aus sechs Jahren Schulalltag in die Form „wahr oder unwahr“ packten. Viel Kurioses kam hier zur Sprache, über das Eltern, Lehrer und Schüler noch einmal ausgiebig lachen durften.

Die Übergabe der Zeugnisse erfolgte zu guter Letzt im Pfarrsaal der Kirche, anschließend wurden die Schüler von ihren Eltern auf dem Kirchplatz unter dem üblichen Blitzlichtgewitter der Fotografen in Empfang genommen.

Ein Angebot für alle

Ein großes Lob sprach Karla Müsch-Nittel der Pfarrgemeinde St. Dionysius aus, mit derer es in enger Zusammenarbeit überhaupt erst möglich wurde, eine Entlassung zu feiern. Explizit hob sie dabei den Einsatz von Diakon Konrad Kathmann hervor, der zugleich an der Schule unterrichtet.

Es sei zwar eine katholische Kirche, aber man habe ein Angebot für alle Religionen und Konfessionen erarbeitet, so Müsch-Nittel. „Und das haben fast alle angenommen. Das Feedback fällt durchweg positiv aus“, strahlte die Schulleiterin, die eingestand, vor Wochen noch etwas nervös gewesen zu sein. „Uns war schließlich sehr daran gelegen, mit den Schülern und Eltern einen schönen Abschluss zu feiern. Wir freuen uns, dass das geklappt hat.“