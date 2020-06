Duett mit dem Zaunkönig

Die beiden haben viele Bühnen der Welt gesehen. Aber unter der Begleitung von Zaunkönig, Mönchsgrasmücke und Dohle zu singen und zu spielen, das ist dem international anerkannten Musiker-Ehepaar noch nicht oft vergönnt gewesen. Anna Tyksinska-Hidzowa und Plamen Hidjov haben das außergewöhnliche Freiluft- Sommerkonzert „Unter der Linde “ aber sichtlich genossen – genau wie das Publikum auf der Wiese des Bispinghofes, das sich am Ende natürlich eine Zugabe erklatschte. Bevor Bass und Pianistin aber den Zuschauerwunsch erfüllten, trat eine Frau aus dem Publikum nach vorne und sagte: „So einen schönen Nachmittag habe ich schon lange nicht mehr erlebt.“ Sie sprach offensichtlich vielen auf der Wiese aus der Seele. . .

Konzert Unter der Linde 1/13 Sommerkonzert Unter der Linde am Bispinghof Nordwalde mit Anna Tyksinska-Hidzowa am Klavier und Plamen Hidjov (Bass) Foto: Axel Roll

Anna Tyksinska-Hidzowa oben auf dem Treppenabsatz am E-Piano, 13 Stufen tiefer unter der prachtvollen Linde Ehemann Plamen, die Szenerie ausgeleuchtet von einem strahlend blau-weißen Himmel und untermalt vom Vogelkonzert aus der Hecke im Hintergrund – die Premiere der neuen Konzertreihe des Fördervereins Bispinghof erwischte einen Traumstart. Und dann erst die Musik. Dem Klassik-Laien mag der eine oder andere Titel auf dem Programmzettel vielleicht nicht so geläufig gewesen sein. Die Melodien von Schubert, Chopin, de Curtis und Glinka, die die beiden Wahl-Nordwalder in dem 40-minütigen Open-Air intonierten, waren aber allesamt viel gespielte Evergreens mit hohem Wiedererkennungswert.

Wind pustet die Klaviernoten davon

Anna Tyksinska-Hidzowa und Plamen Hidjov stellten sich auf den besonderen Charakter dieser der Corona-Krise geschuldeten Veranstaltungsreihe augenzwinkernd ein – mit einer beschwingten Leichtigkeit, ohne dabei die künstlerische Präzision vermissen zu lassen. Was nicht immer einfach war. So pustete der Wind frech die Klaviernoten von Chopins Polonaise g-moll durcheinander und sorgte damit für eine kurze Zwangspause.

Wie Fördervereins-Vorsitzende Annette Quint-Hellenkamp, die auch die Moderation des unterhaltsamen Nachmittags übernommen hatte, betonte, wird es jetzt monatlich „Unter der Linde“ ein Sommerkonzert geben. Nach diesem Auftakt wird der Vorstand für das nächste Mal ein paar Stühle mehr vor den alten Baum schleppen müssen.