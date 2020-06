Ob Pilates, Nordic Walking oder eine Fahrradtour – trotz Corona bietet die Turnabteilung des SC 28 Nordwalde auch in diesem Jahr wieder ein Ferienprogramm für Erwachsene an. Teilnehmen können Frauen und Männer. Es handelt sich jeweils um einmalige Veranstaltungen, keine Kurse, teilt der SCN in einer Pressemitteilung mit. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.

Das Ferienprogramm startet am 4. Juli (Samstag) mit einer Schnupperstunde „Drums Alive“ im Eimermacher vital. Beginn ist um 11 Uhr. Die Teilnehmergebühr beträgt zwei Euro. Pilates wird am 7. Juli (Dienstag) um 19 Uhr in der Gangolfhalle angeboten. Teilnehmer müssen eine Gebühr von zwei Euro zahlen und eine eigene Matte, ein großes und ein kleines Handtuch mitbringen.

Ein Potpourri von pfiffigen Sportspielen wird am 16. Juli (Donnerstag) veranstaltet. Beginn ist um 19 Uhr in der Gangolfhalle. Zum Nordic Walking in Billerbeck brechen die Teilnehmer am 18. Juli (Samstag) auf. Abfahrt ist um 10 Uhr am Eimermacher vital. Stöcke können gestellt werden, kündigt der SCN an. Es soll ein kleines Handtuch mitgebracht werden. Die Gebühr beträgt zwei Euro.

Am 21. Juli (Dienstag) findet ab 19 Uhr Training für den Beckenboden in der Gangolfhalle statt. Die Teilnehmer müssen zwei Euro zahlen und eine eigene Matte sowie ein kleines und ein großes Handtuch mitbringen. Yoga im Grünen wird am 22. Juli (Mittwoch) angeboten. Abfahrt am Parkplatz der Feuerwehr ist um 18.30 Uhr. Dafür müssen die Erwachsenen mit einer eigenen Matte, einem kleinen Handtuch, einer warmen Jacke und Socken ausgestattet sein. Die Teilnahme kostet vier Euro.

Am 27. Juli (Montag) wird ein Aerobic-Zirkel ab 19 Uhr in der Gangolfhalle angeboten. Dort startet am 4. August (Dienstag) um 13 Uhr eine Fahrradtour.

Außerdem ergeben sich in den Sommerferien folgende Änderungen bei den Sportterminen: Gymnastik für Frauen findet montags um 17.30 Uhr und um 18.30 Uhr statt. Dienstags wird um 19 Uhr Fit-Mix angeboten. Indiaca für Frauen wird donnerstags um 19 Uhr veranstaltet. Freitags findet um 18.30 Uhr Indiaca für junge Erwachsene statt. Alle Kurse werden in der Gangolfhalle angeboten. Die Gymnastik-Termine montags um 19.30 Uhr und mittwochs um 19 Uhr entfallen in den Ferien, teilt der SCN mit.