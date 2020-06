Ein neues Kapitel aufgeschlagen

NordwaldeDer Abschlusspulli oder das T-Shirt mit dem aufgedruckten Abi-Motto ist mittlerweile Standard. Aber eine Schutzmaske? Das ist neu. Es ist der Situation angepasst, denn die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr die Art und Weise verändert, wie die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule ihre Abiturienten verabschiedet. Statt Gottesdienst und Abschlussfeier im Forum fand am Freitagvormittag eine Mischform in der St.-Dionysius-Kirche statt. Ihre Abschlusszeugnisse erhielten die 31 Abiturienten später im Pfarrheim.

„Ihr seid der Corona-Jahrgang. Bei euch ist einfach alles komplett anders“, sagte KvG-Schulleiterin Karla Müsch-Nittel . Anders bedeutet aber nicht zwingend schlechter. Es war eine familiäre Atmosphäre in der Pfarrkirche. Die Abiturienten durften jeweils zwei Personen mitbringen.

An der KvG immer herzlich willkommen

Konrad Kathmann hatte nicht nur die Idee, die Abschlussfeiern der Abiturienten und des zehnten Jahrgangs in der Kirche stattfinden zu lassen, er war gestern auch noch in Doppelfunktion vor Ort: als Diakon und als Beratungslehrer der Jahrgangsstufe. „Ich freue mich, alle noch mal in gesammelter Mannschaft zu sehen. Damit hatte ich in diesem Schuljahr gar nicht mehr gerechnet“, sagte Kathmann.

Abschlussfeier der Abiturienten 1/24 Freude bei den Abiturienten der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule: Am Freitag erhielten sie im Pfarrheim ihre Abschlusszeugnisse. Foto: Vera Szybalski

Das Abi-Motto lässt sich nicht nur auf Pullis und T-Shirts drucken: Silke Scheerer und Konrad Kathmann trugen die Schutzmaske mit dem aufgedruckten Motto „Abi leave I can fly“. Foto: Vera Szybalski

Abiturzeugnis in der einen Hand, Rose in der anderen, Freunde und Familie im Arm: Die Abiturienten wurden nach der Zeugnisübergabe von Freunden und Familie herzlich empfangen. Foto: Vera Szybalski

Zeugnisübergabe der anderen Art: Zwischen Schulleiterin Karla Müsch-Nittel und Abiturienten stand dabei eine Scheibe. Foto: Vera Szybalski

Großer Empfang für die Abiturienten, nachdem sie ihr Zeugnis erhalten hatten. Foto: Vera Szybalski

Silke Scheerer überreichte den Abiturienten eine Rose. Foto: Vera Szybalski

In der St.-Dionysius-Kirche hatte vor der Zeugnisüberhabe eine Mischung aus Gottesdienst und Abschlussfeier stattgefunden. Die Abiturienten Laetitia Bleul und Julius Hillebrand hielten dabei eine Rede. Foto: Vera Szybalski

Jeder Abschlussschüler durfte zwei Personen zur Feier einladen. Die Sitzplätze in der Kirche waren gekennzeichnet, Abstand wurde gewahrt. Foto: Vera Szybalski

Bürgermeisterin Sonja Schemmann sagte in Richtung der Schüler, diese Bilanz mit dem Abitur in der Tasche könne sich sehen lassen: „Darauf können Sie sehr stolz sein, ebenso wie Ihre Eltern und Ihre Lehrer.“ Foto: Vera Szybalski

In Doppelfunktion unterwegs: Diakon und Beratungslehrer Konrad Kathmann. Foto: Vera Szybalski

Obwohl sie es eigentlich gar nicht so mit Sprüchen habe, nutzte Silke Scheerer, Abteilungsleiterin der gymnasialen Oberstufe, ein Zitat als Ausgangspunkt für ihre Rede: „In der Aussage von Leo Tolstoi heißt es, die wichtigste Stunde im Leben ist immer der Augenblick.“ Damit habe Tolstoi aber wohl nicht gemeint, dass man nicht zurück oder nach vorne schauen sollte – zurück auf die vielen Personen, Eltern, Freunde, Lehrer, die die Abiturienten auf ihrem Weg begleitet haben, und nach vorne, auf die zahlreichen Perspektiven, die sich ihnen nun eröffnen.

„Verliert uns und eure Schulzeit an der KvG nicht aus den Augen, ihr seid immer herzlich willkommen“, sagte Scheerer und bezog sich dann auf das Abi-Motto „ Abi leave I can fly“: „Und nun gilt: Abi leave – you can fly.“

„ Heute ist der Tag, an dem ein neues Kapitel beginnt. Heute ist der Tag, an dem ein neues Kapitel beginnt. “ Laetitia Bleul

Bevor die Abiturienten Laetitia Bleul und Julius Hillebrand in ihrer Rede auf die kommende Zeit blickten, wollten sie „diese prägende Zeit noch mal einmal Revue passieren lassen“. Mit Humor gewährten sie einen Einblick in den Entstehungsprozess ihrer Rede, versicherten, dass sie in der Schule „durchaus etwas gelernt haben“ und erinnerten sich an die „schöne Zeit“, die sie als Jahrgang gemeinsam erlebt haben. „Heute ist der Tag, an dem ein neues Kapitel beginnt“, sagte Laetitia Bleul, ein Kapitel im Buch des Lebens. Wie das kommende Kapitel aussehe, entscheide jeder selbst.

Darauf ging auch Bürgermeisterin Sonja Schemmann ein: „Ein neuer Lebensabschnitt liegt vor Ihnen. Diesen beginnen Sie heute mit vielen Alternativen.“ Es gebe Entscheidungen, bei denen es nicht darauf ankomme, ob man das eine oder das andere wähle. „Aber dann gibt es auch Entscheidungen von weitaus größerer Bedeutung. Wirkliche Lebensentscheidungen“, sagte Schemmann.

Auf das Herz hören

An dieser Stelle stünden die Abiturienten nun. Die Grundlage für den neuen Lebensabschnitt würden sie mit dem Abiturzeugnis erhalten. Für die kommenden Herausforderungen und Entscheidungen gab Schemmann den Abiturienten mit auf den Weg: „Hören Sie auf Ihr Herz, dann finden Sie den richtigen Weg.“

Karla Müsch-Nittel knüpfte an Laetitia Bleuls Worte an: „Ihr schließt jetzt ein Kapitel im Buch des Lebens“, sagte die Schulleiterin in Richtung der Abiturienten, ehe sie auf die Corona-Krise zu sprechen kam: „Diese Zeit zeigt uns Dinge, die wir sonst nicht sehen.“ Etwa welche Bedeutung die Gemeinschaft habe oder dass ein Krankenhaus-Platz zur Verfügung steht, wenn er gebraucht würde. Sie wünschte den Abiturienten zum einen Gesundheit: „Ich meine damit aber nicht nur die Abwesenheit von Krankheit.“ Und zum anderen, „dass ihr glückliche Menschen sein werdet.“