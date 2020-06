Dachüberstand fing Feuer

Mit einem Großaufgebot rückte gestern Vormittag um 11.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Gangolfstraße in Nordwalde aus. Beim Eintreffen brannte ein Teil des Dachüberstandes. Die Bewohner hatten vergeblich versucht, das Feuer zu löschen, so Einsatzleiter Matthias Lenfort. Den Rest erledigte die Feuerwehr , die mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 35 Kameraden ausgerückt war. Ebenfalls zum Einsatz kam die Drehleiter der Feuerwehr Steinfurt. So konnte das Feuer von oben schnell gelöscht werden. Anschließend wurden Dachpfannen abgenommen, um mögliche Glutnester zu entfernen. Personen wurden nicht verletzt. Sowohl die Höhe des Schadens als auch die Brandursache stehen noch nicht fest.