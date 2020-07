Dr. Burkhard Herzig in Nordwalde unterwegs

Nordwalde -

Schwachstellen im Fahrradwegenetz von Nordwalde schauten sich Bürgermeisterkandidat Dr. Burkhard Herzig sowie die UWG-Mitglieder Matthias Kroner und Hedwig Fischer an. Die UWG will nach der Wahl einen Ansatz für den Lückenschluss des Fahrradwegs an der Grevener Straße im kommenden Haushalt beantragen.