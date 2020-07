Vom Rathaus bis in den Wald

Die SPD unternahm jetzt mit Mitgliedern und Interessierten eine Radtour in und um Nordwalde. „Man konnte auf ein Navi verzichten, hatte man doch mit der Vogelstangenroute eine gute Beschilderung an der man sich orientieren konnte“, schreiben die Sozialdemokraten im Pressetext. Mit dabei war auch der gemeinsame Bürgermeisterkandidat von SPD, UWG und Grünen, Burkhard Herzig .

Das neue Waschhaus am Altenzentrum wurde im Vorbeifahren in Augenschein genommen. Weiter ging es in die Bauerschaft Westerode, wo die SPD an der neuen Schutzhütte und am Artenschutzturm Station machte. Die Sozialdemokraten waren voll des Lobes, was dort der Heimatverein geschaffen hat.

Eine weitere Pause legten die Radfahrer im Suttorf ein, wo eine Sitzecke zum Verweilen einlud. „Eine Tafel mit einem plattdeutschen Gedicht fand das Interesse der Teilnehmer“, schreibt die SPD. Burkhard Herzig nutzte die Gelegenheit, als Diplom-Forstingenieur auf die Probleme des Waldes hinzuweisen. Insbesondere durch die Trockenheit hat der Wald in den vergangenen Jahren einen ziemlichen Schaden erlitten.

Verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen aus der vergangenen Zeit wurden auf dem Weg passiert. „Das letzte Starkregenereignis hat mal wieder verdeutlicht, wie wichtig die geschaffenen oder die im Bau befindlichen Maßnahmen sind“, schreibt die SPD. „Ein Punkt, der unangenehm auffiel, war der Wildwuchs in Rückhaltebecken und Bachläufen. Die zuständigen Stellen sind hier gefordert, die Abflüsse und Aufnahmefähigkeiten der Becken zu gewährleisten.“

Besonderes Highlight an diesem Tag sei die beeindruckende Graffiti-Ausstellung vom Jugendparlament gewesen. Eine tolle Aktion, fanden die Radfahrer und schön zu sehen, wie die gesprühten Kunstwerke für einen letzten, kreativen Anstrich im alten Rathaus sorgen und dieser besonderen Kunstform eine Fläche bieten.

Der Abschluss fand in der neuen Igel-Alm an der Gildestraße statt, wo die Sozialdemokraten den Tag ausklingen ließen.