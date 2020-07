Dass der Schlachthof von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück zuletzt geschlossen war, bekommen auch die Schweinebetriebe in Nordwalde deutlich zu spüren. In den Ställen stauen sich die Schweine, die Preise für die Tiere stürzen ab. „Das ist eine Situation, die Existenzen kosten kann“, sagt Benedikt Flothmann.