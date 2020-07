Straßen.NRW hat es geschafft einerseits länger zu brauchen und andererseits früher fertig zu sein: Eigentlich sollte die Sanierung eines Teilstücks der Grevener Straße sowie des Minikreisels an der Grevener Straße / Emsdettener Straße / Lange Straße / Welle bereits abgeschlossen sein. Den Minikreisel hatte die Regionalniederlassung Münsterland von Straßen.NRW auch am Montag wieder freigegeben.

Die Arbeiten am Teilstück der Grevener Straße zwischen Kreisverkehr und Bispingallee sollten aber länger dauern – bis Sonntag. Doch mit dem Pflastern der Parkstreifen, dem Auftragen der neuen Deckschicht und den Markierungsarbeiten ist Straßen.NRW schneller fertig geworden als gedacht. Die Arbeiten wurden am Freitag abgeschlossen. Die Vollsperrung des Abschnitts der Grevener Straße soll spätestens am heutigen Samstag aufgehoben werden, kündigte Bauüberwacher Martin Büchter von Straßen.NRW an.