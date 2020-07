Sarah Kohl , Leiterin des Beratungscenters Nordwalde, übergab insgesamt 7500 Euro an acht Vereinsvertreter. „Gerade in Zeiten von Corona brechen viele Einnahmequellen weg. Und so sind wir uns sicher, dass unsere Förderung gut und breit angelegt ist“, wird Kohl im Pressetext der Kreissparkasse zitiert.

Dass viele Menschen von den Spenden profitieren, zeige sich an der Auswahl der Empfänger. Das Spektrum erstreckt sich über das Engagement zu Bildung, sozial-caritativen, sportlichen, musikalischen und kulturellen Bereichen. Im Einzelnen erhielten der Förderverein der Wichernschule sowie der KvG-Gesamtschule, der Reitverein, das DRK Nordwalde, die evangelische und katholische Kirchengemeinde, der Musikzug Hubertus und der Heimatverein eine Spende.