Die neunte Sommer-Kunst-Akademie in Nordwalde am Bispinghof verläuft anders als ihre Vorgänger – nämlich in einem kleineren Rahmen. Schuld trägt die Corona-Pandemie, die das zunächst geplante Programm ordentlich gestrafft hat.

„Die Malerei sowie Zeichnung und Collagen konnten wir diesmal nicht anbieten. Zudem ist der Workshop Holzschnitt mit Theo Rotermund nach Bielefeld ausgelagert“, erklärte Annette Quint-Hellenkamp . Freuen durfte sich die Vorsitzende des ausrichtenden Fördervereins Bispinghof aber, dass der Kursus „Holzskulpturen“ unter der Leitung von Gottfried Strathmeier auf großes Interesse stieß.

Aufgrund der Anmeldezahlen teilte der Förderverein Bispinghof den Kursus in zwei Teile auf. Der erste fand von Samstag bis Dienstag statt, der zweite vom kommenden Donnerstag bis Samstag. Das entzerre alles, so der in Emsdetten geborene und mittlerweile in Bielefeld arbeitende Strathmeier.

Begeistert zeigte sich der Künstler von dem Engagement und dem Talent seiner Schützlinge. „Es ist erstaunlich, wie schnell die Leute Ideen entwickeln und umsetzen. Super, wie hier Sachen entstehen.“

Die sechs Teilnehmer – allesamt Kunstinteressierte mit einer ausgeprägten kreativen Ader – benötigten zuvor allerdings eine Geräte-Einweisung. Schließlich war die Bedienung einer Kettensäge einigen noch mehr oder weniger fremd. „Von der ­lockeren Atmosphäre“ und „der Möglichkeit, jetzt einmal dreidimensional arbeiten zu können“, waren die Hobby-Künstler mehr als angetan.

Wie die Kursteilnehmer ihre künstlerischen Ambitionen mit Espe, Eichel oder Pappel entfalteten, war in den Vorjahren stets am letzten Wochenende der Akademie im Rahmen einer öffentlichen Präsentation zu sehen. Die muss coronabedingt diesmal ausfallen. Es spräche aber nichts dagegen, den Künstlern bei einem Besuch am Bispinghof vorsichtig beim Entstehen ihrer Werke über die Schulter zu schauen, deutete Quint-Hellenkamp an.