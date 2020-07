Das Wahlprogramm kommt per Post

Nordwalde -

Von Vera Szybalski

Wer sich mit den Positionen von Bürgermeisterkandidat Dr. Burkhard Herzig beschäftigen möchte, kann den Flyer mit seinem Wahlprogramm in die Hand nehmen. Den Flyer erhalten die Nordwalder in diesen Tagen per Post. Darin bezieht Herzig Stellung zu fünf Themen.