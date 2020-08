Der Förderverein Bispinghof bietet am 28. August (Freitag) eine Kräutererlebniswanderung mit anschließender Zubereitung der Kräuter und Beeren in der Küche des Herrenhauses an. Leiten wird den Workshop die passionierte Köchin und zertifizierte Waldpädagogin Christa Lührmann aus Emsdetten, die bereits in Emsdetten und Steinfurt für ihre „Kräuterhexenkurse“ bekannt ist. „Vielen ist nicht bewusst, wie wertvoll unsere Wildkräuter, Blüten und Beeren sind, die auf der Wiese oder am Wegesrand wachsen“, wird Lührmann in einer Pressemitteilung des Fördervereins des Bispinghofes zitiert.

Bei einem abwechslungsreichen Naturspaziergang sind die Teilnehmer eingeladen, heimische Wildkräuter und -beeren mit allen Sinnen zu entdecken und zu erfahren, welche essbar sind und was sie für Heilwirkungen haben.

Während der Wanderung erfährt man, was beim Sammeln beachtet werden muss und welche Anwendungsgebiete es für die Heilkräuter gibt. Sinnesübungen unterstützen die Wahrnehmung und verstärken den wohltuenden Effekt der Natur.

Im Anschluss werden in der Küche diese Wildkräuter und -beeren zu einem Drei-Gängemenü und Gelee zubereitet.

Die Veranstaltung beginnt pünktlich um 18 Uhr im Herrenhaus, endet um 21 Uhr und findet bei jedem Wetter statt. Mitzubringen sind drei kleine Marmeladengläser, wetterfeste und zeckensichere Kleidung, feste Schuhe und ein Mund-Nasen-Schutz. Die Kosten betragen 32 Euro.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich: Telefon 0 25 73/95 81 91 oder per E-Mail an info@bispinghof-nordwalde.de.