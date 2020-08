Es ist zwar nur ein Provisorium, aber als solches recht einladend und vor allem in diesen Tagen bei 30 Grad Außentemperatur innen schön kühl. Am Donnerstag feierte die DRK-Kindertagesstätte an der Grevener Straße im kleinen Kreis ihre Neueröffnung. Sonja Schemmann als Bürgermeisterin plus Anhang aus der Verwaltung, das gesamte Kita-Team um Leiterin Nadine Hilgenbrink und Tobias Roland als Vertreter des DRK Nordwalde waren anwesend und nahmen die dritte Umgestaltung des ehemaligen Betten-Schäfer-Geschäftes in Augenschein. Outlaw und der Jfd aus Rheine hatten die Räumlichkeiten seit 2016 als Kindergarten genutzt, jetzt ist das DRK übergangsweise eingezogen.

29 Kinder sind bereits angemeldet und werden den „Laden“ ab Montag stürmen. „35 können insgesamt aufgenommen werden“, sagt Nadine Hilgenbrink, die Leiterin der Kita. Ein Jahr, so hoffen die Mitarbeiter, werden sie hier mit den Kindern ihre Zeit verbringen, dann soll der Umzug in die neue Kita erfolgen, die im Neubaugebiet Windmühlenfeld entsteht. Der skeptische Blick des DRK-Vorsitzenden Tobias Roland und das leichte Schütteln seines Hauptes legen nahe, dass hier wohl nur der Wunsch der Vater des Gedankens ist.

Was die zukünftige Kita mit ihrem naturnahem Konzept dann auszeichnet, kann die aktuelle Einrichtung allerdings nicht bieten. Zwar sind die Räume hell und freundlich und die Außenfläche einigermaßen groß, Natur ist jedoch nicht vorhanden.

„Zum Bobbycarfahren ist die Pflasterung gut geeignet. Der große Reifen in der Mitte soll den Kindern als Kreisverkehr dienen“, verteidigt Nadine Hilgenbrink die grauen Steine im Innenhof. „Außerdem entstehen hier bei Regen wegen der schlechten Drainage schöne große Pfützen“, freut sich die Leiterin schon auf das Nass von oben. Macken an den Knien und Pflaster gehörten zu einem Kinderleben nun einmal dazu.

Ein fröhliches Kinderleben mit viel Natur, dies dürfte nach dem nächsten Umzug in ausreichendem Maße erfüllt werden; denn das naturnahe Konzept, das die Mitarbeiter selbst ausgearbeitet haben, sieht einiges vor, was ein städtischer Kindergarten eher nicht aufweisen kann. „Wir wollen eine Obstwiese anlegen und Hühner halten“, wirft Nadine Hilgenbrink einen Blick in die Zukunft. Zwischen Schafen oder Ziegen schwanken die Mitarbeiter noch, auf jeden Fall sollen die Kinder mit Tieren groß werden.

Was wiederum bedeutet, dass sich auch am Wochenende, wenn die Kita geschlossen ist, jemand um die Tiere kümmern muss. „Das wird kein Problem, da haben wir schon einige Ideen“, wollen die Kita-Leiterin und ihr Team auf Freunde, Eltern, nahe gelegene Bauern und Rentner zugehen und diese um ihre Unterstützung ersuchen.