Genauso hatten sich Dorian Henrichmann und Sven Hülskötter das vorgestellt: Kurz nachdem die „Hall of Fame“ eröffnet worden war, hatte sich ein unbekannter Sprayer bereits an die Arbeit gemacht – und sich mit dem Graffiti „Hall of Fame“ und noch einem zweiten Schmuckstück an der Wand verewigt. Henrichmann und Hülskötter, beide ehemals Mitglieder des Nordwalder Jugendparlaments, hatten sich schon lange für dieses Projekt eingesetzt – eine öffentliche, legale Wand, an der jeder seine Graffiti-Kunst aufsprühen würden können. Dabei spiele die Farbe keine Rolle, betont Dorian Henrichmann, als er zusammen mit aktuellen Mitgliedern des Jugendparlaments sowie Bürgermeisterin Sonja Schemmann, Dagmar Hilgenbrink und Klaus Grummel (Mentor des Jugendparlaments) die „Hall of Fame“ der Öffentlichkeit vorstellte. Ob Spraydose oder Wasserfarbe – alles ist möglich und erlaubt.

Wunderbares Rathaus

Graffiti hat in Nordwalde richtig Fahrt aufgenommen, seitdem die Mitarbeiter des Rathauses aus- und Graffiti-Künstler zumindest phasenweise eingezogen sind. Da diese Kunst im alten Rathaus nicht von Dauer ist, ging Dorian Henrichmann auf die Suche nach einem dauerhaften Standort. Letztendlich wurden die jungen Leute auf dem Bolzplatz an der Altenberger Straße fündig. An der Rückseite des Ballfangzauns wurde eine 2,5 mal 18 Meter große Holzwand – mit Unterstützung des Bauhofes – angebracht. Hinzu kommen ein Hinweisschild mit wichtigen Regeln und eine Mülltonne.

Um das Vorhaben überhaupt realisieren zu können, stieg die Sparkasse auch mit ins Boot. Sie steuerte 1000 Euro bei.

Mit Handy verewigen

Nun sind alle Künstler und Künstlerinnen gefragt, sich auf der Wand auszutoben. In der Regel wird mit dem Handy ein Foto gemacht – denn oft steht der nächste Sprayer oder „Maler“ schon bereit, um seine Visitenkarten abzugeben. Und schon ist das Kunstwerk wieder verschwunden und das nächste entstanden.