Es war ein ungewöhnlicher erster Schultag nach den Sommerferien für die Gangolfschüler, der ihnen aber vor allem durch eines verschönert worden sein dürfte: Die neue Sechseckschaukel auf dem Schulhof ist fertig. Sie ist Teil eines größeren Projekts des Fördervereins der Gangolfschulle. Dieser verschönert seit April den Schulhof. Nadine Otte bedankte sich bei dem Förderverein: „Vor allem im Namen der Kinder“, sagte die kommissarische Schulleiterin: „Die Kinder haben im Schülerparlament mitentschieden, wie ihr Schulhof aussehen soll. Der große Wunsch war eine Schaukel.“

Neben der Schaukel hat der Förderverein neue Holzpferde angeschafft und eine Beetumrandung erneuert. Bei den Arbeiten wurde der Verein von den Mitarbeitern des Bauhofs unterstützt. Sie haben auch geholfen, das Gerüst für die Schaukel aufzubauen. Dieses steht schon seit einigen Monaten. In den Sommerferien haben Eltern von Schulkindern dann den Fallschutz auf dem Boden angebracht. Drei Schaukeln hängen schon, die anderen drei sollen zeitnah dazu kommen, wenn die fehlenden Sicherheitshaken geliefert wurden.

Elternaktion in den Sommerferien

Fördervereinsvorsitzende Maren Bals war „froh“, dass der Verein das Projekt trotz finanzieller Probleme umsetzen konnte. Nicht zuletzt durch den teuren Fallschutz lagen die Kosten bei gut 11 500 Euro. Aktionen wie der Sponsorenlauf und der Cafeteriabetrieb während der Projektwoche konnte der Förderverein aufgrund der Corona-Pandemie nicht umsetzen. Dafür konnte die Elternaktion in den Sommerferien realisiert werden. „Die Eltern haben eine wahnsinnige Eigenleistung gezeigt“, sagte Bürgermeisterin Sonja Schemmann: „Als Schulträger freuen wir uns auch immer, wenn auf die Wünsche der Kinder eingegangen wird.“

Eigentlich wollte der Förderverein die Schaukel mit einem Fest an die Schule und den Schulträger übergeben. Das ist zurzeit aber nicht möglich. Der Förderverein hat die Schaukel deshalb bereits jetzt offiziell übergeben, damit die Kinder sie direkt zum Schulstart nutzen können. Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup segnete die Schaukel am Mittwochmorgen: „Ich wünsche den Kindern ganz viel Spaß damit.“ Den werden sie wohl haben. Daran werden auch die Corona-Einschränkungen nichts ändern: Auf dem gesamten Schulgelände gilt eine Maskenpflicht – auch in den Pausen.