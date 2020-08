Der erste Schultag ist ein außergewöhnliches Ereignis. Daran ändert auch die Corona-Pandemie mit all ihren Begleiterscheinungen und Folgen nichts. 81 Kinder wurden am Donnerstag an der Gangolfschule und der Wichernschule eingeschult. Die Feiern mussten die Grundschulen wegen der Pandemie etwas anders gestalten als üblich: Es war eine Mischform aus Gottesdienst und Einschulungsfeier – bei der Gangolfschule auf dem Schulhof, bei der Wichernschule in der Kirche.

Es war anders, aber nicht schlechter. „Wir waren das erste Mal in der Kirche“, sagte Johannes Neumayer , Schulleiter der Wichernschule. „Das war eine schöne runde Sache.“ Mit dem Fest unter freiem Himmel war auch die kommissarische Schulleiterin der Gangolfschule, Nadine Otte , gut zufrieden: „Ich glaube, es hat allen gefallen.“ Die Erstklässler konnten von beiden Elternteilen zur Einschulungsfeier begleitet werden.

Mit Schultüte und Maske

„Der heutige Tag ist nicht nur wegen Corona ein besonderer Tag, er verändert auch etwas in eurem Leben“, sagte Otte in Richtung der i-Männchen. „Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt.“ Nach der Einschulungsfeier machten sich die Klassen 1a mit ihrer Klassenlehrerin Isabel Große Böckmann und 1b mit ihrer Klassenlehrerin Annette Kiel auf den Weg zur ihrem ersten Unterricht. Nicht anders sah es an der Wichernschule mit den Klassen 1a von Klassenlehrerin Ulla Baum und 1b von Rahel Ristau aus.

Neben ihren Schultüten, dem Schulranzen mit Etui, Stiften und Schulheften mussten die neuen Erstklässler natürlich auch einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Im Unterricht muss dieser nicht getragen werden, ansonsten gilt auf dem gesamten Schulgelände aber Maskenpflicht. Die Lehrer müssen ihre Maske im Klassenzimmer aufsetzen, wenn sie durch die Reihen zu den Schülern gehen.

Angespannte Personaldecke

Die Pandemie stellt die Schulen weiter vor Herausforderungen, selbst wenn es keine Infizierten unter den Schülern und Lehrern gibt. Die Schüler werden im Klassenverbund unterrichtet. Förderunterricht und konfessionsübergreifender Religionsunterricht können deshalb an der Gangolfschule derzeit nicht angeboten werden, sagte Nadine Otte.

Die Personaldecke ist zudem angespannt. An der Gangolfschule haben vier Lehrer den Dienst noch nicht wieder aufnehmen können, an der Wichernschule sind 14 von 15 Lehrern einsatzbereit. Die Gangolfschule hat aus der mobilen Vertretungsreserve eine Lehrerin zur Unterstützung erhalten. Dennoch ist die Grundschule von einer komfortablen Situation weit entfernt: „Es darf im Grunde genommen niemand krank werden“, sagte Otte.

Dass es erneut zu einem längeren Lernen auf Distanz kommt, hofft Otte nicht: „Wir möchten, dass möglichst alle Grundschüler im Präsenzunterricht sind. Das ist das erste Mittel der Wahl.“ Um solche Dinge mussten sich die neuen Erstklässler gestern keine Gedanken machen. Sie konnten einfach ihren ersten Schultag genießen. Corona hin oder her.