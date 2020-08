Bewährungsstrafe überrascht Angeklagten

Weil er seine Unterhaltspflicht verletzt und mehrere Monate nicht für seine drei, heute bei seiner Ex-Ehefrau in Nordwalde lebenden Kinder gezahlt hat, ist der 54-jährige Vater vom Amtsgericht Steinfurt zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der Mann war von dem Prozessausgang überrascht. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte Freispruch beantragt.

Je länger sie dauerte, desto schwieriger gestaltete sich die Beweisaufnahme. Der Mann war auf der Anklagebank gelandet, weil er von Oktober 2015 bis August 2016 nachweislich keine Unterhaltszahlungen geleistet hatte. Ohne das Geld hätte sie nicht gewusst, wie sie die Kinder ernähren kann, erklärte die heute 44-jährige Mutter im Zeugenstand. In solchen Fällen springt das Jugendamt des Kreis Steinfurt ein, zahlt einen Unterhaltsvorschuss aus der Staatskasse und versucht, das vorgestreckte Geld zurückzubekommen.

Schon zwei Mal verurteilt

Der Mann räumte ein, dass er zwar nicht in dem vollen Zeitraum aber durchaus für einige Monate in der Lage gewesen sei, Unterhalt zu zahlen. Aufgrund von Stress am Arbeitsplatz und psychischer Belastung sei er aber nicht fähig gewesen, einen Full-Time-Job auszuüben und so viel Gehalt zu beziehen, dass es für Unterhaltszahlungen gereicht hätte. Darüber hinaus sei er seit dem achten Lebensjahr spielsüchtig gewesen und habe große Summen an Spielautomaten verdaddelt.

Die Vorsitzende Richterin nahm sich viel Zeit, die Situation des Mannes zu verstehen. Der Handwerker war schon zweimal wegen des gleichen Vergehens verurteilt worden. Einmal hat er sogar eine Haftstrafe verbüßen müssen. Reichlich verworren und widersprüchlich stellte sich das Verhältnis zu seinem ehemaligen Arbeitgeber dar. Deutlich wurde, dass es offenbar jede Menge Reibereien zwischen beiden Seiten gegeben hat. Zweifel blieben am Ende, ob sich der Mann ernsthaft bemüht hat und in der Lage war, seinen Verdienst zu steigern. Dazu wäre er normalerweise verpflichtet gewesen, erklärte die Richterin.

Geldstrafe kommt für Richterin nicht in Frage

„Welche Summen er zu welchem Zeitpunkt über die Pfändungsfreigrenze hinaus hätte zahlen können, lässt sich nicht klären“, war dem Ankläger die ganze Sache unklar. Aussage stünde gegen Aussage. Es sei problematisch, die Leistungsfähigkeit des Angeklagten zu beurteilen. Im Zweifel für den Angeklagten, beantragte die Staatsanwaltschaft Freispruch.

Das hat die Richterin anders gesehen. Der Familienvater sei trotz aller schwierigen Lebens- und Arbeitsumstände in der Lage gewesen, seinen Lohn aufzustocken. Dass er geständig war, legte die Richterin zu seinen Gunsten, die einschlägigen Vorstrafen zu seinen Ungunsten aus. Um seine Spielsucht zu überwinden, hätte er sich professionelle Hilfe holen können.

Eine Geldstrafe kam für sie nicht in Frage. Die zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafe erlaube dem Mann immerhin, seinen Arbeitsplatz zu behalten. Der Angeklagte lebt heute mit einer neuen Partnerin, mit der er zwei weitere Kinder hat, in Münster. Er versprach, dass er, soweit sein Einkommen reicht, seiner Unterhaltsverpflichtung sowie den Forderungen des Kreises nachkommen will.