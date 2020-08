Eine Koryphäe verabschiedet sich

Dass man sich seine Stelle praktisch selber geschaffen hat, kann nicht jeder von sich behaupten. Eva Beeres-Fischer kann das: „Ich habe die Stelle mit in die Jubi gebracht.“ Nach 33 Jahren als Fachkraft für Inklusion in der evangelischen Jugendbildungsstätte geht sie nun in den Ruhestand. Wie schwer fällt der Abschied nach einer so langen Zeit? „Ich kann gut gehen, weil ich weiß, dass die Arbeit in guten Händen ist“, sagt Beeres-Fischer. Die Pandemie hatte in diesem Fall etwas Positives: „Die Corona-Zeit hat mir den Abschied erleichtert. Das war so ein rausschleichen.“

Denn viele Veranstaltungen konnten in diesem Jahr nicht umgesetzt werden. Kurz bevor die Reise-Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie im Frühjahr griffen, kehrte Eva Beeres-Fischer mit einer Gruppe von einer Bildungsreise aus Israel zurück. Eine Veranstaltung zum Kochen und eine Paddel-Freizeit – das war es dann auch schon an Projekten, die trotz Corona verwirklicht werden konnten. Zumindest bis Samstag.

In der Jubi kamen die Mitarbeiter und ausgebildeten Co-Mitarbeiter, also Menschen mit geistiger Behinderung, aus dem Fachbereich Inklusion wie jedes Jahr zum Team-Tag zusammen. Sie sprachen über Neuigkeiten aus dem Haus, planten das nächste Jahr und Sebastian Richter stellte sich als neuer Leiter vor. Eva Beeres-Fischer wurde verabschiedet und Svenja Hoffmann als ihre Nachfolgerin eingeführt.

Hoffmann ist keine Unbekannte. Seit 23 Jahren arbeitet sie als Honorarkraft im Fachbereich Inklusion in der Jubi, seit vergangenem Jahr ist sie auch im Vorstand. „Einmal hier, immer hier – das ist das Motto, das für viele gilt“, sagt Hoffmann. 33 Jahre lang galt es auch für Beeres-Fischer, die sich mit ihrem Ruhestand gut anfreunden kann: „Ich freue mich jetzt auch auf etwas Neues. Da gibt es neue Perspektiven. Ich träume von Spontanität.“ Wie ruhig der Ruhestand wird, ist allerdings fraglich. Eine neue Aufgaben außerhalb der Jubi hat Beeres-Fischer schon übernommen. Und: „Ich habe auch immer noch Honoraranfragen, wenn es um Bildungsarbeit geht.“

Sebastian Richter ist zwar erst seit einigen Monaten Leiter der Jubi. Eva Beeres-Fischer kannte er aber schon vorher: „Ich wusste um den Koryphäen-Status. Ich habe dann auch schnell gemerkt, Eva kennt hier alle und alle Geschichten.“

Ihre Arbeit hat sich in den drei Jahrzehnten stark verändert. „Als ich angefangen habe, da gab es für Menschen mit Behinderung wenig außer den klassischen Angeboten“, sagt Beeres-Fischer. Die Lebenshilfe war gerade gegründet, die Förderschulen gestartet. „Es ging viel um den Bereich Förderung.“

Seitdem hat sich viel getan, dennoch hat Eva Beeres-Fischer zuletzt einen Rückschlag für die Inklusionsarbeit wahrgenommen: „Die Inklusion hat in der Corona-Zeit eine Rolle rückwärts gemacht.“ Teilhabe und Teilgabe, also dass Menschen mit Behinderung ganz selbstverständlich Mitglied im Presbyterium oder anderen Organisationen seien, müssten nun wieder vorangetrieben werden.

In der Jubi wird dafür ab dem 1. September Svenja Hoffmann als Beeres-Fischers Nachfolgerin zuständig sein. Anders als bei Beeres-Fischer, die im Amt für Jugendarbeit der evangelischen Kirche von Westfalen angestellt war, aber ihr Büro immer in Nordwalde hatte, ist Hoffmanns Stelle direkt in der Jubi angesiedelt. Welche Schwerpunkte in der Arbeit im kommenden Jahr gesetzt werden, wurde beim Team-Tag festgelegt: politische Bildung und Partizipation zählt ebenso dazu wie Inklusion und Digitalisierung.