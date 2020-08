Immer wieder neu erfunden

Birgit Neyer ist in der Firma Trendelkamp keine Unbekannte. Am Montagmorgen war sie aber in neuer Rolle zu Gast in dem Nordwalder Unternehmen: Die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung im Kreis Steinfurt sprach über ihre Kandidatur als Landrätin. Die Kandidatin der Grünen wurde von den Nordwalder Ortsverbandssprechern Anita Heckötter-Hartel und Jörg Ebbing sowie dem Kreistagskandidaten Christian Sorge aus Emsdetten begleitet.

Josef und Josef jr. Trendelkamp stellten ihr Unternehmen vor, erinnerten an die Historie und die stetigen Wechsel in der Fertigungsstrategie: „Wir haben uns immer wieder anpassen müssen“, sagte Josef Trendelkamp. „Und wir müssen uns nach wie vor anpassen. Man muss sich immer wieder neu erfinden.“

Junge Menschen an das Handwerk heranführen

Josef Trendelkamp jr. sieht das Unternehmen als Problemlöser. Ideen in Technik umsetzen können sie bei Trendelkamp, um Probleme zu identifizieren, sind sie auf andere angewiesen. „Die Fragestellungen kommen häufig aus der Forschung“, sagt Josef Trendelkamp jr. Für die Verbindung zwischen Wissenschaft und Unternehmen sei auch die Politik zuständig: „Das ist die Erwartungshaltung an die zukünftige Landrätin oder den zukünftigen Landrat.“

Der Geschäftsführer möchte zudem gerne junge Menschen an das Handwerk heranführen: „Es gibt so viele tolle Handwerksberufe.“ Birgit Neyer sah das ähnlich: „Es gibt Menschen, die finden intellektuelle Arbeit toll. Für viele ist es aber auch toll, etwas mit den Händen zu erschaffen. Da müssen wir auch Offenheit in die Köpfe der Eltern bekommen.“

Trendelkamp fertigte Bundesadler für den Reichstag

Die Corona-Krise meistert Trendelkamp derzeit relativ gut. Dass das Unternehmen nicht von einem Kunden abhängig ist, kommt ihm zugute. Die Produktion von Maschinen für die Kunststoff-Fertigung gehört zum Kerngeschäft der Firma. Trendelkampf fertigt aber auch Befahr-Anlagen für Fassaden und Dächer. Künftig will das Unternehmen auch in den Vorrichtungsbau für Satelliten einsteigen. „Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen“, sagte Josef Trendelkamp jr.

Hinter der dritten Sparte „Sonderprojekte“ verbergen sich besondere Projekte in aller Welt: Trendelkamp hat nicht nur den Bundesadler im Reichstag gefertigt, sondern auch das Denkmal „Die Schwerter von Kadesia“ in Bagdad und einen Wintergarten für den Kreml. „Trendelkamp hat überregionale Strahlkraft und in der Vergangenheit bereits tolle Projekte bewältigt“, sagte Jörg Ebbing.

Dass Trendelkamp sich immer wieder an neue Begebenheiten angepasst habe, findet Birgit Neyer gut. Ein Unternehmen in Not müsse etwas machen. Wenn es sich nicht bewege, gehe es womöglich unter. „Ins Handeln kommen, machen – das als Landrätin anzustoßen, ist eine super Aufgabe“, sagte Neyer. Ob sie Landrätin wird, entscheiden die Bürger im September.