Am 13. September (Sonntag) finden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt. In Nordwalde treten für den Gemeinderat CDU, SPD, UWG, Bündnis 90 / Die Grünen und FDP an. In den kommenden Wochen stellen die Westfälischen Nachrichten die Kandidatinnen und Kandidaten vor, die in den jeweiligen Wahlbezirken für ihre Partei antreten.