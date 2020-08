Ein bisschen Alltag kehrt zurück

Für Sebastian Richter ist es ein Signal: „Es ist total wichtig, dass wir wieder öffnen können.“ Nach langer Corona-Pause hat die evangelische Jugendbildungsstätte (Jubi) den Betrieb wieder aufgenommen. Am Samstag fand die erste Veranstaltung statt, der Team-Tag des Fachbereichs Inklusion. Eine gelungene Premiere, meint Jubi-Leiter Richter: „Die Planung ist im Kopf sehr kompliziert.“ Die Umsetzung habe sich fast leichter gestaltet. Denn viele Regeln kennen die Besucher mittlerweile aus dem Corona-Alltag – vom Händedesinfizieren bis zum Masketragen im Haus.

Auf den Start nach der Corona-Pause hatte sich die Einrichtung gründlich vorbereitet. Sie hat ein Hygienekonzept erstellt, in dem neben allgemeinen Hygienevorkehrungen Regeln für die verschiedenen Räume von der Küche über die Rezeption bis zu den einzelnen Zimmern sowie für Seminare enthalten sind. Dass die Regeln eingehalten werden, dafür sind die Gäste und Gruppenleiter selbst verantwortlich.

Erste Gruppen haben ihr Kommen zugesagt

Derzeit können Gruppen bis maximal 80 Personen in der Jubi beherbergt und verpflegt werden. „Vorfahrtsregelen“ und Wegmarkierungen sollen die Besucher daran erinnern, Abstand zu halten. Das Bildungshaus arbeitet zudem mit Bezugsgruppen. Dadurch ist es beispielsweise möglich, dass sich zwei Gäste ein Zimmer teilen. Die Mitglieder einer Bezugsgruppe müssen untereinander keinen Abstand halten und keine Masken tragen.

Die ersten Gruppen haben ihr Kommen schon zugesagt. Sebastian Richter hofft, dass weitere folgen, wie Konfirmanden, Klassen oder Fortbildungsgruppen: „Wir haben noch einige freie Zeiten.“ Vielleicht gebe es Gruppen, die ihre geplanten Fahrten im Frühjahr absagen mussten, und diese nun nachholen möchten. „Ich will nicht verheimlichen, dass wir einen kleinen Corona-Aufschlag nehmen“, sagt Richter. Denn die Jubi habe einiges anschaffen müssen und beispielsweise in der Küche werde die meiste Zeit ein zusätzlicher Mitarbeiter benötigt. Es wird ein Aufschlag von 2,50 Euro je Person und Tag berechnet.

Seinen Mitarbeitern spricht Sebastian Richter ein großes Lob aus: „Die Belegschaft zieht voll mit.“ Während der Corona-Pause waren sie nicht untätig: An den pädagogischen Konzepten wurde gearbeitet, in der Verwaltung und der Küche wurden die Abläufe optimiert. Weil die anfallende Arbeit momentan noch stark schwankt, sind nach wie vor Mitarbeiter in Kurzarbeit. Dass die Jubi wieder geöffnet ist, sei auch für die Mitarbeiter ein wichtiges Zeichen. „Es ist gut, mal wieder ein positives Signal zu setzen“, sagt Richter, der den Eindruck hat, dass „die Kinder- und Jugendarbeit immer noch in Schockstarre verfallen“ ist. Mit dem Start der Jubi nach der Corona-Pause kehre „ein bisschen Alltag zurück“.

Noch einige freie Termine

Die Pandemie ist aber noch nicht vorbei. Was im Herbst und Winter passiert, ob die Jubi noch mal geschlossen werden muss, kann noch keiner sagen. Viel vorbereiten auf verschiede Szenarien muss sich Sebastian Richter dennoch nicht. Denn eigentlich sei alles klar: „Wenn in Nordwalde etwas passiert, dann ist das Haus wieder zu“, prognostiziert der Jubi-Leiter für einen Lockdown, der die Gemeinde betrifft. „Wenn wir selbst einen Corona-Fall haben, wären wir für mindestens zwei Wochen in Quarantäne.“ Richter hofft, dass dieses Szenario nicht eintritt. Stattdessen soll sich die Jubi Schritt für Schritt wieder mit Leben füllen. Der erste Schritt wurde am Samstag mit dem Team-Tag gemacht.

Die evangelische Jugendbildungsstätte hat noch einige freie Termine, an manchen ist das Haus komplett verfügbar, an anderen ist Platz für kleine Gruppen: 16. bis 31. August, 1. bis 13. und 18. bis 30. September, 1. bis 16. und 21. bis 31. Oktober, 1. bis 13., 16. bis 20. und 23. bis 30. November sowie 1. bis 31. Dezember (ausgenommen Weihnachten).