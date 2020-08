Schneller als gedacht kann die Gemeinde das Hallenbad wieder öffnen. Ab Montag (24. August) können Schwimmer in das Bad. Vorerst wird es aber nur sehr wenige Kurse und begrenzte Zeiten für das Familienbad geben, teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit. Das hängt mit dem Hygienekonzept zusammen, das für den Badebetrieb erstellt wurde.

Das Hallenbad ist seit Monaten geschlossen. Aus Vorsichtsgründen hatten sich Verwaltung und Politik dafür entschieden, die Schwimmhalle erst wieder zu öffnen, wenn die veraltete Lüftungsanlage ausgetauscht ist. Diese gewährleistet nur unzureichend eine konstante Frischluftzufuhr und einen Abtransport der Abluft. Dadurch könnte die Gefahr bestehen, dass sich das Coronavirus über Aerosole im Bad verbreitet.

Maximal zwölf Personen

Die Lüftungsanlage ist zwar noch nicht ausgetauscht, die Gemeinde hat für die technischen Probleme aber eine Zwischenlösung gefunden. Die erlaubt es, den Badebetrieb wieder aufzunehmen, teilt die Gemeinde mit.

Das Familienbad mit maximal zwölf Personen findet an drei verschiedenen Tagen statt. Die Damen-Wassergymnastik-Gruppe, die von Schwimmmeister Carsten Reck geleitet wird, wird in zwei Gruppen mit maximal zwölf Personen angeboten. Reck bittet um vorherige Anmeldung für das Familienbad und die Damen-Wassergymnastik in der Zeit von 15 bis 16 Uhr unter Telefon 95 75 17. Ein detaillierter Belegungsplan ist auf der Homepage der Gemeinde zu finden. Derzeit organisiert sie auch die Wiederaufnahme der Aqua-Cycling-Kurse. Dazu werde es zeitnah weitere Hinweise geben.

Hinter dem ZOB parken

Auch die Vereine nutzen die Schwimmhalle zu teilweise geänderten Zeiten, kündigt die Gemeinde an. Nähere Informationen erteilen die zuständigen Kursleiter vom DLRG (Andreas Laubrock) und von der BSG (Dagmar Lenters und Richarda Hegekötter) oder sind auf der jeweiligen Vereins-Homepage zu finden.

Die Gemeinde weist zudem darauf hin, dass während des Schulbetriebes das Parken im Bereich des Schwimmbades nicht möglich ist. Aufgrund der Bauarbeiten kann derzeit auch nicht an der Amtmann-Daniel-Straße geparkt werden. Es sollen die Parkmöglichkeiten hinter dem ZOB genutzt werden. Während des Schulbetriebs gilt auf dem Schulgelände eine Maskenpflicht.