Noch kein Ende in Sicht

Zur SPD gekommen ist Hans-Ulrich Rhein Ende der 80er-Jahre bei geselligen Abenden auf einem Campingplatz in Spanien. Dort machte Rhein ebenso Urlaub mit seiner Familie wie der damalige Fraktionsvorsitzende und der Ortsvereinsvorsitzende der Nordwalder Sozialdemokraten. „Wir haben da gesessen und über politische Themen diskutiert“, erinnert sich Rhein.

Politisch interessiert sei er schon immer gewesen, zudem war er Anhänger von Helmut Schmidt . Nach dessen Ende als Bundeskanzler nahm Rhein zunächst wieder Abstand von der SPD, ehe er sich auf einem Campingplatz in Spanien wieder annäherte. Eine Woche nach dem Urlaub sei er dann von dem Fraktionsvorsitzenden und dem Ortsvereinsvorsitzenden angesprochen worden, ob er sich nicht in der Nordwalder SPD engagieren wolle, erzählt Hans-Ulrich Rhein: „Ich bin da mehr oder weniger reingeruscht.“

Seit 2004 SPD-Fraktionsvorsitzender

Seitdem ist er nicht nur dabei geblieben, sondern saß seit 1989 als sachkundiger Bürger im Partnerschaftsbeirat. 1994 wählten die Nordwalder Rhein erstmals in den Gemeinderat, dem der Sozialdemokrat bis heute angehört. Und das soll auch noch mindestens fünf Jahre so bleiben. Denn der 71-Jährige kandidiert am 13. September erneut für den Rat. „Bisher haben sie immer gesagt, ich solle doch weiter machen“, sagt Rhein über seine Genossen. Das gilt auch für den Fraktionsvorsitz: Seit 2004 führt Rhein die SPD-Fraktion an.

In den 26 Jahren, die er dem Rat angehört, haben sich viele Dinge in der Kommunalpolitik verändert. Ein „Einschnitt“ stelle die Abschaffung der „kommunalen Doppelspitze“ aus ehrenamtlichem Bürgermeister und hauptamtlichem Stadtdirektor in den 90ern dar. Seitdem führt ein hauptamtlicher Bürgermeister eine Kommune. „Mein Eindruck ist, dass die Abschaffung der Doppelspitze für kleine Gemeinden nicht so gut ist“, sagt Rhein.

„ Klar, das ist manchmal frustrierend. Klar, das ist manchmal frustrierend. “ Hans-Ulrich Rhein

Im Gedächtnis geblieben sind ihm vor allem Ratsentscheidungen, bei denen er als Person mit das Zünglein an der Waage war: „Aber davon gibt es nicht viele.“ Ratsarbeit macht Rhein mit der SPD von der harten Oppositionsbank aus. Im Rat hat die CDU die absolute Mehrheit. „Klar, das ist manchmal frustrierend“, sagt Rhein.

Wenn er in der Kommunalpolitik etwas verändern könnte, dann wären es vor allem zwei Dinge: Zum einen wünscht er sich mehr Entscheidungsgewalt für die Kommunen. „Wenn Einwohner mal in die Ratssitzung kommen, wundern die sich häufig, wie wenig der Rat und damit die Gemeinde bestimmen können“, sagt Rhein. „Wir sind fast nur beim Bauen und Planen ziemlich autonom. Selbst mit einstimmigen Ratsbeschlüssen können wir kein Tempo-30-Schild aufstellen.“

Rhein will wiedergewählt werden

Zum anderen wünscht sich Rhein eine bessere Finanzausstattung für die Kommunen. „Wenn der Bund Leistungen verkündet für soziale Zwecke oder ähnliches, dann müsste er die auch finanzieren – was er nicht tut“, sagt Rhein. „Dass uns zusätzliche Pflichten aufgebürdet werden, die wir selbst finanzieren müssen, ist ein Unding.“

Nach 26 Jahren im Rat will Rhein zwar noch nicht aufhören, über seinen Abschied aus der Politik denkt er aber schon nach: „Ich spreche mit meinen Parteifreunden darüber. Man wird ja nicht jünger.“ Noch ist der richtige Zeitpunkt aber nicht gekommen. Im Gegenteil: Am 13. September will Rhein wiedergewählt werden.