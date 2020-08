Bekannt geworden ist er als Sänger von „ Jupiter Jones “, vor sechs Jahren hat er die Band wegen einer Angststörung verlassen und ein Buch geschrieben – jetzt kommt Nicholas Müller nach Nordwalde. Die evangelische Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge lädt am 12. September (Samstag) zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Glaube – Liebe – Hoffnung – Angst?!“ ein. Dahinter verstecke sich ein Abend, der all diese Facetten widerspiegeln wird, kündigt Pfarrerin Janine Hühne in einem Pressetext an.

Müller wollte zurzeit mit dem Programm „Zum Sterben zu viel – Ein Abend mit dem Tod & Nicholas Müller“ auf Tour sein. Dann kam Corona dazwischen, einige Auftritte wurden abgesagt. In Nordwalde macht er halt, um mit Dr. Jochen Veit zu sprechen – über seinen Glauben, sein Leben, aber auch über seine Angststörung. Darüber hat er das Buch „Ich bin mal eben wieder tot“ geschrieben, aus dem er auch lesen wird. „Nicht zu kurz kommen soll natürlich auch die Musik, und so wird Müller auch mit der Gitarre auf der Bühne stehen“, teilt Hühne mit.

Die Veranstaltung findet im Freien auf dem Vorplatz der Christuskirche statt. Pavillons werden im Zweifelsfall für den nötigen Schutz sorgen. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Gäste können selbst bestimmen, was ihnen der Abend wert ist. Mit den Einnahmen sollen unter anderem Künstler unterstützt werden, die durch Corona in Not geraten sind. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine Anmeldung per E-Mail an janinehuehne@gmx.de oder unter Telefon 0 25 73 / 25 53 erforderlich. Ein Mundschutz muss mitgebracht und auf den Wegen getragen werden.