Zwar in kleinerer Form als sonst üblich, aber mit gewichtigen Beschlüssen: Unter „Corona-Bedingungen“ trafen sich am Sonntag die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Nordwalde zu ihrer Mitgliederversammlung.

In der Versammlung war die aktuelle Situation zu spüren. Mit gehörigem Abstand zwischen den Anwesenden, mit Mund-Nase-Schutz und Registrierung der Sitzplätze waren alle Vorkehrungen getroffen worden, um dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen. Auch die Tagesordnung war entsprechend angepasst worden, schreibt der Ortsverein in einem Pressetext. Die Berichte aus den einzelnen Abteilungen des Nordwalder Roten Kreuzes wurden in aller gebotenen Kürze vorgetragen. Dennoch konnte sich die Versammlung einen Überblick über die aktuellen Geschehnisse beim örtlichen Roten Kreuz verschaffen.

Dies betraf nicht zuletzt die Situation der beiden Kindertageseinrichtungen „Wetterhäuschen“ und „Bullerbü“, deren Mitarbeiterinnen die Versammlung ausdrücklich ihren Respekt für das große Engagement sowohl während des Lockdowns als auch bei der Neueinrichtung der Kita „Bullerbü“ zollte. Auch die Aktiven des Ortsvereins hatten in den vergangenen Monaten mit der Unterstützung der Rettungsdienstes und des Fieberlazaretts in Laer viele teilweise neue Aufgaben zu meistern.

Schatzmeister Tobias Roland präsentierte der Versammlung einen Jahresabschluss, der bereits mit dem Testat des externen Abschlussprüfers versehen war. Die Versammlung genehmigte den Jahresabschluss einstimmig und erteilte dem Vorstand damit Entlastung für sein Handeln. Ebenso einstimmig wurde der Wirtschaftsplan 2020 beschlossen, teilt das DRK im Pressetext weiter mit.

Nicht zuletzt die erfolgreiche Mitgliederwerbeaktion aus 2019 trug dazu bei, dass trotz der deutlichen Belastungen aus Corona-Gründen die wirtschaftliche Lage des Ortsvereins auch in diesem besonderen Jahr 2020 gemeistert werden kann.

Im Vorstand des Ortsvereins haben sich im vergangenen Jahr Veränderungen ergeben. So hatte der erst im Frühjahr 2019 gewählte stellvertretende Vorsitzende Manfred Rathmann nach einer schweren Krankheit aus gesundheitlichen Gründen darum gebeten, von diesem Amt entbunden zu werden. Als sein Nachfolger im Amt wurde für die verbleibende Amtszeit Rotkreuzarzt Frank Emschermann einstimmig gewählt.

Vorsitzender Christoph Brodesser dankte Rathmann für sein langjähriges Engagement für das Nordwalder Rote Kreuz und wünschte ihm weiterhin gute Genesung. Ebenso wurde das Amt des Rotkreuzleiters auf Vorschlag der Rotkreuzgemeinschaft mit Christian Schlossarek, dem bisherigen stellvertretenden Rotkreuzleiter, neu besetzt.