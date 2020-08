Am 13. September finden in NRW Kommunalwahlen statt. In Nordwalde treten für den Rat CDU, SPD, UWG, Grüne und FDP an. In den kommenden Wochen stellen die Westfälischen Nachrichten die Kandidatinnen und Kandidaten vor, die in den jeweiligen Wahlbezirken für ihre Partei antreten.