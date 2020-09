Am 13. September finden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt. In Nordwalde treten für den Rat CDU , SPD, UWG, Grüne und FDP an. Die Westfälischen Nachrichten stellen die Kandidatinnen und Kandidaten vor, die in den jeweiligen Wahlbezirken für ihre Partei antreten. Der Wahlbezirk 11 (Wahllokal: Kreissparkasse) umfasst die Straßen: Denkerstiege, Emsdettener Straße (gerade Hausnummern 94 bis 136 und ungerade Hausnummern 75 bis 137), Hilgenbrinker Straße, Leugermannstraße, Meerstiege, Suttorf (östlich der L 559) und Theodor-Körner-Straße.

Die Kandidaten im Wahlbezirk 11 1/5 Name und Partei: Mechthild Voß-Stemping (CDU) Geburtsdatum und Ort: 22. März 1961 in Nordwalde Beruf: Erzieherin Familienstand: verheiratet und drei erwachsene Kinder Seit wann sind Sie Mitglied der Partei oder Wählergemeinschaft? 1993 Seit wann leben Sie in Nordwalde? in Nordwalde geboren Sind Sie Mitglied des Rates, wenn ja, seit wann? 2005 Sind Sie in sonstigen Vereinen, Verbänden oder Organisationen aktiv? Im Förderverein Familienzentrum Wemhoff Welche Hobbys haben Sie? Radfahren, zuhause werkeln und ich halte mehrere Schildkröten Welche konkreten Projekte und politischen Ziele sind Ihnen für die kommende Amtsperiode besonders wichtig (max. drei Sätze)? Ausbau eines guten Breitbandnetzes im Außenbereich; eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer besonders im Ortskern; eine altersentsprechende Einführung der Digitalisierung für Kinder und Jugendliche Wer ist Ihr Vorbild (muss kein Politiker sein)? keine Angabe Foto: CDU Nordwalde

Name und Partei: Ursula Grothe (SPD) Geburtsdatum und Ort: 06.09.1948 in Münster Beruf: Lehrerin i. R. Familienstand: verwitwet Seit wann sind Sie Mitglied der Partei oder Wählergemeinschaft? Seit 2015 Seit wann leben Sie in Nordwalde? Seit 1979 Sind Sie Mitglied des Rates, wenn ja, seit wann? Seit 8 Jahren Sind Sie in sonstigen Vereinen, Verbänden oder Organisationen aktiv? Nein Welche Hobbys haben Sie? Lesen, Fahrrad fahren mit Freunden, kochen Welche konkreten Projekte und politischen Ziele sind Ihnen für die kommende Amtsperiode besonders wichtig (max. drei Sätze)? Neubau des Bürgerzentrums mit breiter Unterstützung der Nordwalder Bevölkerung, bezahlbarer Wohnraum für Familien Wer ist Ihr Vorbild (muss kein Politiker sein)? Starke Frauen Foto: SPD Nordwalde

Name und Partei: Hedwig Schulze Wettendorf (UWG) Geburtsdatum und Ort: 16.12.1949, Nordwalde Beruf: Lehrerin i.R. Familienstand: verheiratet, 4 erwachsene Kinder Seit wann sind Sie Mitglied der Partei oder Wählergemeinschaft? 2009 Seit wann leben Sie in Nordwalde? seit der Geburt Sind Sie Mitglied des Rates, wenn ja, seit wann? seit 2014 Sind Sie in sonstigen Vereinen, Verbänden oder Organisationen aktiv? Förderverein Bispinghof, Freundeskreis Weißrussland, kath. Gemeinde (Kommunionhelfer) Welche Hobbys haben Sie? Lesen, Gartenarbeit, Gesellschaftsstelle Welche konkreten Projekte und politischen Ziele sind Ihnen für die kommende Amtsperiode besonders wichtig (max. drei Sätze)? Entwicklung des Bispinghofes. Auch möchte ich mich für die Belange der Landwirtschaft einsetzen. Integration von Migranten. Wer ist Ihr Vorbild (muss kein Politiker sein)? keine Angabe Foto: UWG Nordwalde

Name und Partei: Friedrich Lohölter (Grüne) Geburtsdatum und Ort: 16.12.1947 in Arnsberg Beruf: Staatlich geprüfter Landwirt, jetzt Rentner Familienstand: verheiratet Seit wann sind Sie Mitglied der Partei oder Wählergemeinschaft? Seit 1999 Mitglied der Partei Seit wann leben Sie in Nordwalde? Lebe seit 1983 in Nordwalde Sind Sie Mitglied des Rates, wenn ja, seit wann? Nein. Sind Sie in sonstigen Vereinen, Verbänden oder Organisationen aktiv? Mitglied u.a. Greenpeace Welche Hobbys haben Sie? Reisen, Radfahren, politische Mitgestaltung Welche konkreten Projekte und politischen Ziele sind Ihnen für die kommende Amtsperiode besonders wichtig (max. drei Sätze)? Sichtbare Entsiegelung im Ortsbereich (Hochwasserschutz); "Echte Bürgerbeteiligung "; Ortskerngestaltung sofort; Wiederbelebung des KOT als Anlaufstelle für benachteiligte Jugendliche Wer ist Ihr Vorbild (muss kein Politiker sein)? keine Angabe Foto: Grüne Nordwalde

Name und Partei: Alfons Feldmann (FDP) Geburtsdatum und Ort: 04.12.1971, Emsdetten Beruf: Maschinenbauingenieur Familienstand: verheiratet, 3 Kinder im Alter von 13, 17 und 19 Jahren Seit wann sind Sie Mitglied der Partei oder Wählergemeinschaft? 2020 Seit wann leben Sie in Nordwalde? von Geburt an Sind Sie Mitglied des Rates, wenn ja, seit wann? nein Sind Sie in sonstigen Vereinen, Verbänden oder Organisationen aktiv? Hegering Nordwalde, Suttorfer Schützenverein Welche Hobbys haben Sie? Motorradfahren, Joggen, Jagd Welche konkreten Projekte und politischen Ziele sind Ihnen für die kommende Amtsperiode besonders wichtig? Einen großen Teil der Energieversorgung durch erneuerbare Energien sicher zu stellen und gleichzeitig bezahlbare E-Mobilität zu fördern. Erarbeitung schlüssiger Verkehrskonzepte, welche insbesondere die Belange der Radfahrer noch stärker berücksichtigen. Unterstützung der unternehmerischen und heimischen Landwirtschaft Wer ist Ihr Vorbild (muss kein Politiker sein)? keine Angabe Foto: FDP Nordwalde