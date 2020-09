Kino, Musik und Gesprächsabend

Es wird keine Faire Woche sein, wie alle anderen zuvor. „Die Veranstaltung wird sehr abgespeckt sein“, sagt Lilo Paßlick vom Arbeitskreis. Corona hat den Verantwortlichen ganz schön zu schaffen gemacht. Dennoch war klar, dass die Faire Woche nicht ausfallen sollte. Und trotz abgespeckter Version stehen vom 11. bis 17. September einige interessante Veranstaltungen im Programm.

Eröffnet wird die Faire Woche unter dem Motto „Fair statt mehr“ am Freitag nicht in Nordwalde, sondern mit einer gemeinsamen Veranstaltung mit den Aktiven aus Steinfurt im dortigen Kino. Es wird der Dokumentarfilm „Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit“ gezeigt, der sich in unterschiedlichen Fragmenten den Bedingungen und Facetten von Leiharbeit und Arbeitsmigration in Deutschland widmet. In einzelnen Sequenzen ist Pfarrer Peter Kossen zu sehen.

Kritik an Verhältnissen in Fleischfabriken

Der ehemalige Kaplan in Nordwalde kehrt selbst am 15. September (Dienstag) an seine alte Wirkungsstätte zurück. Er ist zu einem Abend zum Thema „Fleischindustrie – moderne Sklaverei?“ eingeladen. Kossen setzt sich seit Jahren für Arbeitsmigranten aus Ost- und Südosteuropa ein. Der Lengericher Pfarrer hatte mit seiner Kritik an den Verhältnissen in Fleischfabriken nach dem Corona-Ausbruch in mehreren solcher Betriebe bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Im August wurde er mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. „Peter Kossen war damals schon jemand, der, wenn er eine Position hatte, die auch vertrat und durchsetzte“, sagt Paßlick.

Von den Klassikern der Nordwalder Fairen Woche müssen einige in diesem Jahr ausfallen. Das Eine-Welt-Café kann nicht als zentraler Veranstaltungsort fungieren, das „Essen in der einen Welt“ entfällt, und die Schulen sowie Kindergärten können sich ebenfalls nicht wie gewohnt beteiligen. Auf dem Nordwalder Wochenmarkt ist der Arbeitskreis aber mit seinem Verkaufsstand vertreten. Am Samstag (12. September) bietet er fair gehandelte Produkte an. Clemens Holz wird mit seiner Apfelsaftpresse ebenfalls auf dem Markt anzutreffen sein.

Etwas Neues in Richtung Nachhaltigkeit

Das Programm der Fairen Woche komplettieren drei Veranstaltungen, in denen Musik eine Rolle spielt. Am Sonntag (13. September) bietet der Arbeitskreis Faire Woche in Kooperation mit dem Förderverein Bispinghof „Ode an die Freude – ein Konzert im Beethoven-Jahr“ an. Am 16. September (Mittwoch) treten der Posaunenchor der evangelischen Kirche, der Kiepenkerlchor Nordwalde und die „Saitentasten“ aus Saerbeck auf. Die KAB grillt dazu. „Dabei wollen wir etwas Neues in Richtung Nachhaltigkeit machen“, sagt Klimaschutzmanagerin Vera Edeling. „Das Essgeschirr bringt sich jeder selbst mit.“

Die letzte Veranstaltung dieser außergewöhnlichen Fairen Woche wird ein Gottesdienst zum Thema „Fairer Handel und das gute Leben“ am 17. September (Donnerstag) sein. „Das wird ein musikalischer Gottesdienst, bei dem die Musik im Vordergrund steht“, sagt Paßlick. Anja Bareither wird Trompete spielen und Thorsten Schlepphorst Orgel.