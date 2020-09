Bereits seit vielen Jahren ist es Tradition, dass der Förderverein Bispinghof in Kooperation mit der Bürgerstiftung am Tag des offenen Denkmals ein rundes Programm für jedermann anbietet. „In diesem Jahr wollen wir einen Nachmittag lang zeigen, was der Bispinghof für den Zusammenhalt des Dorfes bieten kann. Gerade in Zeiten, in denen viele Veranstaltungen wegen Corona abgesagt werden“, kündigt der Förderverein in einem Pressetext an.

Im Herrenhaus öffnen am Sonntag (13. September) von 14 bis 17 Uhr die Künstlerin Margarethe Hunke ihr Atelier sowie Matthias Grenda seine frisch eingerichtete Biografie-Bibliothek und die Bürgerstiftung ihr Büro. Um 15 Uhr bieten Roswitha Krusch-Oest (Vorsitzende der Bürgerstiftung) und Matthias Grenda (Gesellschaft für biografische Kommunikation) einen Vortrag zum Thema „Vom Schulzenhof des Bischofs von Münster zum biografischen Gedächtnis des Ortes Nordwalde und der Region Münsterland“ an.

Geschirr und Picknickdecke selber mitbringen

Das Gartencafé findet ab 14 Uhr auf der Wiese hinter dem Herrenhaus statt. Da keine Kuchenspenden angenommen werden können, werden Kuchen in der Küche im Herrenhaus gebacken. „Sollte es wider Erwarten regnen, wird das Café ins Kaminzimmer verlegt“, schreibt der Förderverein weiter.

Familien mit Kindern sind eingeladen zum Picknick mit Clown auf derselben Wiese. Dabei bittet der Förderverein darum, Picknickdecke, Teller und eventuell Becher für Getränke selbst mitzubringen, Getränke und Kuchen aber vor Ort zu kaufen und damit den Förderverein zu unterstützen. Die Vorführungen der beiden Clowns sind für 14.45 Uhr und 16 Uhr angedacht. Der Förderverein bittet auch in diesem Fall, die Arbeit der Clowns durch eine Spende in den Hut wertzuschätzen.

Ein besonderes Konzert

Abgeschlossen wird der Tag um 17 Uhr mit einem ganz besonderen Konzert: „Ode an die Freude – Wir feiern Beethovenjahr“, zu dem der Förderverein Bispinghof in Kooperation mit dem Nordwalder Arbeitskreis Faire Woche einlädt. Für musikalisch-künstlerischen Hochgenuss sorgen Plamen Hidjov und Anna Tyksinska-Hidzowa, die das Konzert mit viel Liebe und Fantasie arrangieren.

Bei allen Veranstaltungen müssen sich die Besucher an den Corona-Bedingungen orientieren. Die Gäste müssen Abstand halten und einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen.