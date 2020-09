Das Wetter war ganz angenehm, und so war es nicht verwunderlich, dass der eine oder andere Motorradfahrer die vielleicht letzten schönen Tage des Jahres noch mal ausnutzte, um eine Runde auf seiner Maschine zu drehen. Aus diesem Grund hat die Polizei an dem vergangenen Wochenende im Scheddebrock eine Kon­trollstelle aufgebaut, schreibt sie in einem Pressetext.

Die Beamten kontrollierten nicht nur Motorradfahrer im Scheddebrock, sondern auch in Tecklenburg. „Die beiden Punkte gehören zu den bevorzugten Motorradstrecken im Kreis Steinfurt“, berichtet die Polizei. Hier gab und gebe es immer wieder massive Beschwerden von Anwohnern, die sich über zu laute und zu schnelle Motorräder ärgern.

In den vergangenen Monaten wurden im ganzen Kreis Steinfurt an unterschiedlichen Örtlichkeiten immer wieder Kontrollstellen aufgebaut. Insbesondere Motorräder sollten auf ihren technischen Zustand, aber auch die gefahrenen Geschwindigkeiten kontrolliert werden. Dass die Polizei kontrolliert, war bei den Bikern hinlänglich bekannt. „Offensichtlich wurde im Vorfeld im Radio und auch in den verschiedenen Foren auf diese Kontrollstellen hingewiesen“, teilt die Polizei weiter mit.

Zahl der Verstöße ist deutlich gesunken

Insofern sei es nicht verwunderlich gewesen, dass von allen gemessenen Fahrzeugen lediglich drei Motorräder schneller als erlaubt unterwegs waren. In allen Fällen konnten die Kradfahrer die Verstöße aber mit einem Verwarngeld begleichen. Zwei weitere Motorräder waren unbedeutend technisch verändert beziehungsweise unzulänglich ausgestattet, so die Polizei. Auch in diesen Fällen wurden Verwarngelder erhoben.

Als Ergebnis bleibe festzuhalten, dass die immer wiederkehrenden Motorradkontrollen insgesamt eine positive Wirkung zeigen. Offensichtlich ist es der Polizei durch konsequentes Kon­trollieren der Verkehrsabläufe gelungen, die Verstöße gegen Verkehrsvorschriften in vielen Bereichen des Kreises Steinfurt signifikant zu reduzieren. Ziel müsse es sein, diesen positiven Trend im nächsten Jahr fortzusetzen.